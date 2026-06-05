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» Tra le righe
05/06/2026 10:57:00

Carmelo Sardo racconta il direttore di banca che sfidò la mafia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-06-2026/carmelo-sardo-racconta-il-direttore-di-banca-che-sfido-la-mafia-450.jpg

C'è una storia siciliana che per anni è rimasta ai margini della memoria collettiva. Una vicenda fatta di coraggio, mafia, depistaggi e una lunga battaglia per la verità. A riportarla alla luce è il giornalista e scrittore agrigentino Carmelo Sardo con il suo nuovo libro, “L’ultima estate di un uomo perbene. Una storia dimenticata, una verità negata”, in uscita il 5 giugno per Zolfo Editore.

 

Al centro del romanzo-saggio c'è la figura di Giuseppe Tragna, direttore dell'agenzia della Banca Popolare Sant'Angelo di Agrigento, assassinato il 18 luglio 1990 all'età di 49 anni. Secondo la ricostruzione proposta nel libro, Tragna si sarebbe trovato davanti a operazioni finanziarie sospette e avrebbe opposto un netto rifiuto agli interessi di Cosa Nostra. Una scelta che gli sarebbe costata la vita.

 

Una vittima della mafia e della calunnia

 

La tragedia, però, non si fermò all'omicidio. Dopo il delitto, il nome di Giuseppe Tragna venne infatti infangato da accuse che contribuirono a depistare le indagini e a gettare ombre sulla sua figura. Solo dopo una lunga battaglia giudiziaria portata avanti dalla moglie Mariella e dai figli Gero e Ilaria, la famiglia riuscì a ottenere il riconoscimento della sua innocenza e della sua condizione di vittima della mafia.

 

Un racconto di memoria civile

 

Il nuovo lavoro di Sardo si propone come qualcosa di più di un semplice romanzo d'inchiesta. È un'opera che affronta i temi della memoria civile, della ricerca della verità e delle responsabilità istituzionali, raccontando oltre trent'anni di silenzi, errori e contraddizioni.

Con questo libro, l'autore torna ai temi che hanno caratterizzato gran parte della sua produzione letteraria e giornalistica, dedicata alle vicende della criminalità organizzata e alle storie dimenticate della giustizia italiana.

 

Chi è Carmelo Sardo

 

Giornalista e scrittore originario di Agrigento, Carmelo Sardo vive e lavora a Roma. Tra le sue opere più note figurano Malerba, scritto con Giuseppe Grassonelli e pubblicato da Mondadori nel 2014, Cani senza padrone (2020), Dove non batte il sole (2022) e Le notti senza memoria. 









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