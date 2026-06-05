Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Tennis
05/06/2026 11:52:00

Tennis: dal 7 al 21 giugno il Torneo di Quarta Categoria ai Canottieri di Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-06-2026/1780653572-0-tennis-dal-7-al-21-giugno-il-torneo-di-quarta-categoria-ai-canottieri-di-marsala.jpg

 Cresce l’attesa per uno degli appuntamenti più significativi del tennis regionale. Dal 7 al 21 giugno 2026 i campi della Società Canottieri Marsala ospiteranno una tappa del Circuito Regionale Sicilia riservata al Torneo di Quarta Categoria, manifestazione che richiamerà atleti e appassionati da tutta l’isola.

 

Due settimane di gare sui campi marsalesi

 

 

 

 

La competizione rappresenta una delle occasioni più importanti della stagione per i tennisti di quarta categoria, chiamati a confrontarsi in un calendario ricco di incontri che promette spettacolo ed equilibrio. La manifestazione si svolgerà nella cornice sportiva di Marsala, città che da anni vanta una solida tradizione tennistica e che si conferma punto di riferimento per gli eventi federali.

L'organizzazione è già al lavoro per accogliere giocatori, tecnici e appassionati che seguiranno le gare nel corso delle due settimane di competizione.

 

Quattro categorie in programma

 

 

Il torneo vedrà gli atleti impegnati in quattro differenti tabelloni:

  • Singolare maschile;
  • Singolare femminile;
  • Doppio maschile;
  • Doppio femminile.

Una formula che consentirà a numerosi tennisti di misurarsi sia nelle prove individuali sia in quelle di coppia, contribuendo a rendere ancora più avvincente la competizione.

 

Come iscriversi

 

Gli atleti interessati a partecipare e a contendersi il titolo regionale possono effettuare l’iscrizione attraverso diverse modalità:

  • Online tramite il portale ufficiale della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP);
  • Telefonando alla segreteria del circolo al numero 0923 953140;
  • Contattando direttamente il giudice arbitro designato per la manifestazione, M. Ditta, al numero 348 732 0994.

 

Un appuntamento atteso dagli appassionati

 

L'evento si inserisce nel calendario delle competizioni regionali più seguite dagli appassionati siciliani e rappresenta un'importante occasione di crescita e confronto per gli atleti della categoria. Per due settimane, i campi della Canottieri Marsala diventeranno il centro del tennis dilettantistico regionale, offrendo al pubblico la possibilità di assistere a numerose sfide all'insegna della tecnica, della passione e dello spirito sportivo.

 









Native | 04/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780483711-0-da-palermo-all-aeroporto-di-trapani-birgi-in-bus-anche-di-notte.jpg

Da Palermo all'aeroporto di Trapani Birgi in bus, anche di notte

Native | 03/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780477035-0-trame-di-vino-a-marsala-due-giornate-dedicate-al-racconto-del-vino-tra-identita-territorio-ed-enoturismo.jpg

“Trame di Vino”: a Marsala due giornate dedicate al racconto...

Native | 01/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779259737-0-avis-marsala-e-cesvop-io-dono-non-so-per-chi-ma-so-perche.jpg

Avis Marsala e CeSVoP: “Io dono. Non so per chi ma so...