Tennis: dal 7 al 21 giugno il Torneo di Quarta Categoria ai Canottieri di Marsala

05/06/2026 11:52:00

Cresce l’attesa per uno degli appuntamenti più significativi del tennis regionale. Dal 7 al 21 giugno 2026 i campi della Società Canottieri Marsala ospiteranno una tappa del Circuito Regionale Sicilia riservata al Torneo di Quarta Categoria, manifestazione che richiamerà atleti e appassionati da tutta l’isola.

Due settimane di gare sui campi marsalesi

La competizione rappresenta una delle occasioni più importanti della stagione per i tennisti di quarta categoria, chiamati a confrontarsi in un calendario ricco di incontri che promette spettacolo ed equilibrio. La manifestazione si svolgerà nella cornice sportiva di Marsala, città che da anni vanta una solida tradizione tennistica e che si conferma punto di riferimento per gli eventi federali.

L'organizzazione è già al lavoro per accogliere giocatori, tecnici e appassionati che seguiranno le gare nel corso delle due settimane di competizione.

Quattro categorie in programma

Il torneo vedrà gli atleti impegnati in quattro differenti tabelloni:

Singolare maschile;

Singolare femminile;

Doppio maschile;

Doppio femminile.

Una formula che consentirà a numerosi tennisti di misurarsi sia nelle prove individuali sia in quelle di coppia, contribuendo a rendere ancora più avvincente la competizione.

Come iscriversi

Gli atleti interessati a partecipare e a contendersi il titolo regionale possono effettuare l’iscrizione attraverso diverse modalità:

Online tramite il portale ufficiale della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP);

Telefonando alla segreteria del circolo al numero 0923 953140;

Contattando direttamente il giudice arbitro designato per la manifestazione, M. Ditta, al numero 348 732 0994.

Un appuntamento atteso dagli appassionati

L'evento si inserisce nel calendario delle competizioni regionali più seguite dagli appassionati siciliani e rappresenta un'importante occasione di crescita e confronto per gli atleti della categoria. Per due settimane, i campi della Canottieri Marsala diventeranno il centro del tennis dilettantistico regionale, offrendo al pubblico la possibilità di assistere a numerose sfide all'insegna della tecnica, della passione e dello spirito sportivo.



