Trapani piange Giuseppe Di Pasquale, morto nel sonno a 47 anni

05/06/2026 14:12:00

Trapani si è svegliata oggi con una notizia che ha lasciato sgomenta un'intera comunità. È morto nella notte, nel sonno, Giuseppe Di Pasquale, 47 anni, volto molto conosciuto nel mondo degli eventi, del volontariato e della sicurezza. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe stato causato da un ictus.

La notizia si è diffusa rapidamente in città e sui social network, dove in poche ore sono comparsi decine di messaggi di cordoglio da parte di amici, colleghi e associazioni che negli anni hanno condiviso con lui esperienze lavorative e attività di volontariato.

Giuseppe Di Pasquale era una figura nota soprattutto nell'ambiente della movida trapanese. Per anni aveva lavorato nel settore delle pubbliche relazioni e dell'organizzazione di eventi, collaborando con numerose realtà del territorio e contribuendo alla promozione di serate e manifestazioni che hanno coinvolto migliaia di giovani.

Ma la sua attività andava ben oltre il mondo dell'intrattenimento. Era impegnato come operatore Asacom e svolgeva il ruolo di steward negli impianti sportivi. Collaborava inoltre con diverse associazioni di Protezione Civile, partecipando alle attività di prevenzione e sicurezza come operatore antincendio e addetto Safety & Security durante eventi pubblici e manifestazioni.

Chi lo ha conosciuto lo descrive come una persona disponibile, generosa e sempre pronta a dare una mano. Una presenza costante nel tessuto sociale trapanese, apprezzata per il suo carattere cordiale, il sorriso e la capacità di mettersi al servizio degli altri.

La sua improvvisa scomparsa lascia un grande vuoto tra familiari, amici e colleghi. Trapani perde una figura conosciuta e stimata, che aveva scelto di dedicare gran parte della propria vita alla comunità e al volontariato. In queste ore la città si stringe attorno ai suoi cari nel ricordo di un uomo che, con discrezione e impegno, ha lasciato un segno profondo in tante realtà del territorio.