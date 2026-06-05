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Scuola
05/06/2026 18:20:00

Marsala, gli studenti dell'Itet Garibaldi ricordano Flavio Margeri a quattro anni dalla scomparsa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-06-2026/1780678898-0-marsala-gli-studenti-dell-itet-garibaldi-ricordano-flavio-margeri-a-quattro-anni-dalla-scomparsa.jpg

Gli studenti dell’ITET Garibaldi di Marsala hanno ricordato il loro compagno Flavio Margeri con il IV Memorial di calcetto a lui dedicato, in un’iniziativa all’insegna dello sport, dell’amicizia e della condivisione.

 

A quattro anni dalla sua scomparsa, nello stesso anno in cui avrebbe compiuto 18 anni, i ragazzi hanno scelto di onorarne la memoria attraverso un torneo di calcio organizzato con grande partecipazione e sentita commozione. Un gesto semplice ma significativo, che ha trasformato il campo sportivo in un momento di unione e ricordo collettivo.

 

L’iniziativa, promossa dagli studenti della sede di via San Giovanni Bosco, ha voluto sottolineare il valore dell’amicizia e del legame che continua a unire la comunità scolastica al ricordo di Flavio. Tutta la comunità dell’ITET Garibaldi si è stretta idealmente attorno alla famiglia del giovane, rinnovando un messaggio di affetto e vicinanza nel suo ricordo.

 

 

 

 



Scuola | 2026-06-05 15:51:00
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