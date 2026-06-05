Marsala, gli studenti dell'Itet Garibaldi ricordano Flavio Margeri a quattro anni dalla scomparsa

05/06/2026 18:20:00

Gli studenti dell’ITET Garibaldi di Marsala hanno ricordato il loro compagno Flavio Margeri con il IV Memorial di calcetto a lui dedicato, in un’iniziativa all’insegna dello sport, dell’amicizia e della condivisione.

A quattro anni dalla sua scomparsa, nello stesso anno in cui avrebbe compiuto 18 anni, i ragazzi hanno scelto di onorarne la memoria attraverso un torneo di calcio organizzato con grande partecipazione e sentita commozione. Un gesto semplice ma significativo, che ha trasformato il campo sportivo in un momento di unione e ricordo collettivo.

L’iniziativa, promossa dagli studenti della sede di via San Giovanni Bosco, ha voluto sottolineare il valore dell’amicizia e del legame che continua a unire la comunità scolastica al ricordo di Flavio. Tutta la comunità dell’ITET Garibaldi si è stretta idealmente attorno alla famiglia del giovane, rinnovando un messaggio di affetto e vicinanza nel suo ricordo.



