Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
05/06/2026 12:15:00

Sicurezza a Mazara, Vultaggio: “Serve un presidio fisso nel centro storico”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-06-2026/1780651027-0-sicurezza-a-mazara-vultaggio-serve-un-presidio-fisso-nel-centro-storico.jpg

Giulio Vultaggio, del movimento Nuovo Vento del Sud, interviene sul tema della sicurezza a Mazara del Vallo dopo i recenti episodi di cronaca che hanno creato preoccupazione in città.

 

Il riferimento è alle tensioni registrate nei vicoli del centro storico e alle aggressioni avvenute nelle scorse settimane ai danni di una minore e di un giovane ragazzo. Episodi che, secondo Vultaggio, impongono una riflessione politica sulla gestione dell’ordine pubblico.

“Siamo dinanzi a quella che politicamente valutiamo come una grave carenza nella gestione della sicurezza nella nostra città”, dichiara Vultaggio.

 

L’esponente di Nuovo Vento del Sud critica l’impostazione adottata dall’amministrazione comunale e chiama in causa il sindaco Salvatore Quinci.

“Mentre la cittadinanza avverte una crescente sensazione di insicurezza, ci interroghiamo sull'efficacia delle misure adottate dal Sindaco Salvatore Quinci, anche nella sua veste di Presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani”, afferma.

Vultaggio contesta in particolare l’idea di individuare nella movida il problema principale della sicurezza cittadina.

 

“Riteniamo che la tendenza a individuare nella ‘movida’ il problema principale sia, a nostro avviso, una scelta politica fallimentare e priva di lungimiranza. Certe ordinanze potrebbero rischiare di penalizzare il tessuto economico locale e i commercianti onesti”.

Secondo Vultaggio, piazze e luoghi frequentati possono invece rappresentare un presidio naturale di legalità.

“Il sano associazionismo e i luoghi frequentati sono di per sé presidio di legalità. Le piazze piene e illuminate costituiscono un naturale deterrente. Desertificare le vie cittadine non significa governare il fenomeno, ma rinunciarvi”.

Da qui la richiesta di un intervento più deciso delle istituzioni.

“Da anni sollecito un’attenzione concreta su questa emergenza. Adesso chiediamo la convocazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. La cittadinanza oggi pretende risposte concrete, non dichiarazioni di facciata”.

La proposta è quella di rafforzare la presenza dello Stato nel centro storico, soprattutto nelle ore più delicate.

“È urgente riaffermare in modo tangibile la presenza dello Stato a Mazara del Vallo. Chiediamo l'istituzione di un presidio fisso e interforze nel centro storico durante le ore cruciali e pattugliamenti effettivi, a tutela della cittadinanza e delle fasce più fragili della città”.

Vultaggio conclude con un richiamo all’identità della città.

“Mazara del Vallo è città di pesca, storia, arte, agricoltura e multiculturalità, ma non è, e non sarà mai, terra di sopraffazione”.



Politica | 2026-06-05 12:22:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-06-2026/1780654969-0-corruzione-al-cefpas-le-reazioni-della-politica.jpg

Corruzione al Cefpas: le reazioni della politica

Nuovo terremoto giudiziario attorno al CEFPAS di Caltanissetta, finito al centro di un’inchiesta della Procura di Caltanissetta per presunti episodi di corruzione e falso ideologico. Sono otto le persone coinvolte, tra cui il deputato...







Native | 04/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780483711-0-da-palermo-all-aeroporto-di-trapani-birgi-in-bus-anche-di-notte.jpg

Da Palermo all'aeroporto di Trapani Birgi in bus, anche di notte

Native | 03/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780477035-0-trame-di-vino-a-marsala-due-giornate-dedicate-al-racconto-del-vino-tra-identita-territorio-ed-enoturismo.jpg

“Trame di Vino”: a Marsala due giornate dedicate al racconto...

Native | 01/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779259737-0-avis-marsala-e-cesvop-io-dono-non-so-per-chi-ma-so-perche.jpg

Avis Marsala e CeSVoP: “Io dono. Non so per chi ma so...