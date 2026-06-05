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Motori & dintorni
05/06/2026 12:07:00

Slalom di Custonaci, chiuse le iscrizioni: ottanta piloti al via per la 23ª edizione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-06-2026/1780654038-0-slalom-di-custonaci-chiuse-le-iscrizioni-ottanta-piloti-al-via-per-la-23-edizione.jpg

Si chiudono con circa ottanta adesioni le iscrizioni al 23° Slalom Automobilistico “Città Internazionale dei Marmi – Custonaci”, appuntamento ormai consolidato nel panorama motoristico siciliano.

Un numero significativo che conferma l’appeal della competizione, capace di richiamare piloti da tutta l’Isola e di accendere l’interesse degli appassionati delle discipline su strada.

 

Una gara dal peso sportivo importante

La manifestazione, organizzata da Promoter Kinisia con il patrocinio del Comune di Custonaci, rappresenta la terza prova valida sia per il Trofeo d’Italia Sud Slalom sia per il Campionato Siciliano Slalom, con coefficiente 1.5.

Una collocazione che aumenta il valore dei punti in palio e rende la sfida particolarmente strategica in questa fase della stagione.

 

Il percorso: tecnica e precisione tra le curve del territorio

Il tracciato si sviluppa per circa 2,5 chilometri lungo il territorio comunale di Custonaci, con l’inserimento di barriere di rallentamento che ne aumentano la complessità tecnica. Un disegno selettivo che premia la sensibilità di guida, la precisione nelle traiettorie e la capacità di interpretare ogni singola sezione contro il cronometro.

 

Programma: verifiche a Cornino e gara domenicale

Le operazioni preliminari si svolgeranno sabato 6 giugno nella frazione di Cornino, presso il piazzale dedicato, dalle 15:30 alle 20:00.

Qui i commissari di gara effettueranno le verifiche sportive e tecniche, fondamentali per garantire la conformità dei mezzi agli standard di sicurezza previsti.

Domenica 7 giugno, alle ore 9:00, spazio alla ricognizione del percorso, seguita dalle tre manche cronometrate che decreteranno la classifica finale.

 

Risultati in tempo reale online

Classifiche e aggiornamenti saranno disponibili in tempo reale sul sito ufficiale Kinisia.it, punto di riferimento per appassionati e addetti ai lavori che seguiranno l’evoluzione della gara minuto per minuto.

 









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