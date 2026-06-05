Trapani celebra l'80° anniversario della Repubblica tra memoria, giovani e Costituzione

05/06/2026 07:00:00

La Prefettura di Trapani ha celebrato l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, dell’elezione dell’Assemblea Costituente e del primo voto delle donne con un articolato programma di iniziative che ha coinvolto istituzioni, scuole, associazioni e cittadini.

Le manifestazioni hanno preso il via il 28 maggio con l’incontro “Dal mito al voto”, rivolto agli studenti e realizzato con il contributo dell’Università di Palermo, dell’Associazione Nazionale Magistrati, dell’Archivio di Stato, del Conservatorio “Antonio Scontrino” e del coro dei “Trentapiedini” dell’Istituto Comprensivo “G. Mazzini” di Erice.

Il concerto alla Casina delle Palme

Le celebrazioni sono proseguite il 1° giugno con il concerto “Sfumature Sonore”, ospitato alla Casina delle Palme e curato dall’Ensemble di clarinetti del Conservatorio di Trapani. L’evento ha registrato una significativa partecipazione di pubblico, confermando l’interesse della cittadinanza per le iniziative culturali inserite nel programma commemorativo.

La cerimonia ufficiale in Piazza Vittorio Veneto

Il momento centrale delle celebrazioni si è svolto il 2 giugno in Piazza Vittorio Veneto, davanti al Monumento ai Caduti, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose e di numerosi cittadini.

La cerimonia ha previsto l’alzabandiera a cura del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, la deposizione di una corona d’alloro e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha richiamato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, enti locali e cittadinanza attiva, sottolineando il valore dell’ascolto e dell’attenzione verso le fasce più fragili della società per rafforzare la coesione sociale.

Il messaggio del Prefetto e la Costituzione ai giovani

Nel corso della manifestazione il Prefetto Daniela Lupo ha ringraziato autorità, istituzioni e cittadini per la partecipazione, evidenziando come i temi richiamati dal Presidente della Repubblica rappresentino un punto di riferimento costante nell’attività quotidiana delle istituzioni.

Particolarmente significativo il momento della consegna di copie della Costituzione ai giovani neomaggiorenni di numerosi Comuni della provincia, alla presenza anche dei baby sindaci. Le celebrazioni sono state accompagnate dalla Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani.

Le onorificenze al Merito della Repubblica

Nel Salone di rappresentanza del Palazzo del Governo si è svolta la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a sei cittadini della provincia che si sono distinti per il loro impegno al servizio della collettività.

La consegna è stata accompagnata da esecuzioni musicali curate dagli allievi del Conservatorio di Stato “Antonio Scontrino” di Trapani e del Liceo Statale “Vito Fazio Allmayer” di Alcamo, che hanno contribuito a rendere particolarmente emozionante la cerimonia.

Palazzo del Governo aperto ai cittadini

Per l’intera giornata il Palazzo del Governo è rimasto aperto al pubblico con stand istituzionali e spazi espositivi. Nei saloni di rappresentanza sono stati presentati reperti archeologici provenienti dal Parco Archeologico di Segesta e lavori realizzati dagli studenti degli istituti secondari della provincia.

Le iniziative si sono poi spostate proprio a Segesta, dove la Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri ha tenuto un concerto nel suggestivo scenario del Tempio.

Legalità e informazione protagoniste della chiusura

Il programma si è concluso il 3 giugno con la premiazione del concorso “Cultura della legalità e informazione plurale”, promosso per sensibilizzare gli studenti sui temi della legalità, della libertà di informazione e dell’uso consapevole dei media.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con le istituzioni giudiziarie, l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, l’Associazione Siciliana della Stampa – sezione di Trapani e l’Ufficio scolastico regionale. Tra gli interventi, quello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, Gabriele Paci, che ha affrontato il tema del rapporto tra giustizia e informazione, evidenziandone il ruolo fondamentale in una società democratica.



