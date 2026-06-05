Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Giudiziaria
05/06/2026 15:00:00

Erice, assolto l'ex vicesindaco Angelo Catalano dal reato di calunnia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-06-2026/erice-assolto-l-ex-vicesindaco-angelo-catalano-dal-reato-di-calunnia-450.jpg

Si chiude con un'assoluzione piena la vicenda giudiziaria che ha coinvolto Angelo Salvatore Catalano, ex vicesindaco e assessore del Comune di Erice. Il Tribunale di Trapani ha assolto Catalano dall'accusa di calunnia con la formula più ampia, stabilendo che "il fatto non sussiste".

La sentenza è stata pronunciata dal giudice monocratico Oreste Fabio Marroccoli, che ha fissato in novanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.

 

La vicenda giudiziaria

 

Il procedimento nasceva dagli esposti che Catalano aveva presentato nell'agosto del 2019 alla Questura di Trapani, dopo il suo arresto e la conseguente revoca degli incarichi istituzionali avvenuti alcuni mesi prima, nel febbraio dello stesso anno. Secondo l'accusa, quelle denunce avrebbero integrato il reato di calunnia nei confronti di diversi soggetti del territorio.

Il processo era iniziato il 4 ottobre 2022, dopo il rinvio a giudizio disposto nel marzo dello stesso anno.

Tra le persone indicate come parti offese figuravano l'allora sindaca di Erice Daniela Toscano, l'imprenditore Riccardo Agliano, l'assessore Giovanni Rosario Simonte, il consigliere comunale Vincenzo Di Marco e il funzionario comunale Pietro Pedone. L'unico a costituirsi parte civile nel procedimento è stato l'imprenditore Agliano.

 

Le assoluzioni dei coimputati

 

La decisione del Tribunale di Trapani arriva a poche settimane da un altro importante pronunciamento giudiziario legato alla stessa vicenda.

Lo scorso 21 aprile, infatti, la Corte d'Appello di Palermo ha assolto Francesca Miceli, ex consigliera comunale di Erice, e il marito Fabio Grammatico dall'accusa di corruzione in concorso, ribaltando la sentenza di primo grado che nel 2022 li aveva condannati a quattro anni di reclusione ciascuno. Anche in quel caso i giudici hanno pronunciato la formula assolutoria "perché il fatto non sussiste".

Le due decisioni segnano dunque un completo ribaltamento dell'impianto accusatorio che aveva originato l'inchiesta.

 

Il commento di Catalano

 

Dopo la sentenza, Catalano ha affidato a una breve dichiarazione il suo commento:

"Ringrazio quanti in questi anni mi sono stati vicini e soprattutto la mia famiglia e l'avvocato Fabio Sammartano. Quanto patito in termini di gogna giudiziaria e mediatica non ha scalfito ma assolutamente rinforzato la mia riconosciuta integrità personale, morale e professionale, sebbene ritengo non sia corretto che accadano queste vicende".

L'ex amministratore ericino è stato assistito dall'avvocato Fabio Sammartano del Foro di Trapani.









Native | 04/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780483711-0-da-palermo-all-aeroporto-di-trapani-birgi-in-bus-anche-di-notte.jpg

Da Palermo all'aeroporto di Trapani Birgi in bus, anche di notte

Native | 03/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780477035-0-trame-di-vino-a-marsala-due-giornate-dedicate-al-racconto-del-vino-tra-identita-territorio-ed-enoturismo.jpg

“Trame di Vino”: a Marsala due giornate dedicate al racconto...

Native | 01/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779259737-0-avis-marsala-e-cesvop-io-dono-non-so-per-chi-ma-so-perche.jpg

Avis Marsala e CeSVoP: “Io dono. Non so per chi ma so...