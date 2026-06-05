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» Dalla Regione
05/06/2026 14:20:00

Terzo settore, l’assessore Albano incontra i rappresentanti delle coop

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-06-2026/terzo-settore-l-assessore-albano-incontra-legacoopsociali-e-confcooperative-federsolidarieta-450.jpg

L’assessore regionale alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, Nuccia Albano, ha ricevuto questa mattina i rappresentanti di Legacoopsociali Sicilia e Confcooperative Federsolidarietà Sicilia, a seguito della richiesta di incontro avanzata dalle due organizzazioni in merito alle criticità del sistema dei servizi sociali nell’Isola. Nel corso della riunione sono stati affrontati i principali nodi segnalati dalle centrali cooperative, con particolare riferimento alla sostenibilità economica dei servizi, al riconoscimento della dignità professionale degli operatori del sociale e alla necessità di un aggiornamento del quadro normativo regionale.

 

«Il sistema dei servizi sociali - dichiara l'assessore Nuccia Albano - rappresenta un pilastro fondamentale per la coesione della nostra comunità e merita risposte adeguate e tempestive. Siamo consapevoli delle criticità evidenziate e intendiamo avviare un percorso strutturato che consenta di superare la logica emergenziale e di programmare interventi di medio-lungo periodo. C’è la massima apertura da parte dell’assessorato a lavorare insieme per aggiornare il quadro normativo, migliorare gli standard dei servizi e garantire maggiore certezza nei tempi di pagamento. L’obiettivo comune deve essere quello di rafforzare un sistema di welfare capace di rispondere in maniera efficace ai bisogni dei cittadini più fragili».

 

Le organizzazioni hanno inoltre evidenziato l’urgenza di una revisione degli standard organizzativi e dei criteri di accreditamento. Particolare attenzione è stata dedicata anche al tema del rafforzamento dell’offerta dei servizi per l’infanzia, con riferimento agli asili nido, e all’importanza di promuovere strumenti di co-programmazione e co-progettazione, in linea con il codice del Terzo settore.

L’assessore Albano ha manifestato piena disponibilità ad avviare un percorso di confronto tecnico permanente con le rappresentanze del settore, per individuare soluzioni condivise e sostenibili.
 









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