"Segesta in Musica", il fascino del cinema tra le coolonne del Tempio di Segesta

05/06/2026 08:00:00

Oggi, venerdì 5 giugno, al Tempio di Segesta, si terrà l’evento culturale e artistico “Matinée au Théâtre grec antique: la musica e il cinema”, promosso dal Liceo Statale “Vito Fazio Allmayer” di Alcamo, indirizzo musicale, con il patrocinio del Comune di Alcamo.

Musica e cinema in uno scenario unico

L’iniziativa, finanziata dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana, propone un percorso che intreccia musica, cinema e patrimonio storico in uno dei luoghi più affascinanti della Sicilia, il Tempio di Segesta.

L’evento nasce dall’idea che la musica rappresenti un linguaggio universale capace di superare confini culturali e generazionali, creando connessioni attraverso emozioni e condivisione.

Un progetto educativo e formativo

La manifestazione valorizza la cultura musicale sia sotto il profilo artistico-esecutivo sia sotto quello educativo e sociale, favorendo l’incontro tra orchestre giovanili e scuole di danza provenienti da numerosi centri della provincia di Trapani e del territorio limitrofo.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di crescita per studenti e giovani musicisti, chiamati a esibirsi in un contesto di straordinario valore storico e paesaggistico.

Le scuole partecipanti

Numerosi gli istituti scolastici coinvolti.

Alcamo: Liceo Musicale “V. Fazio Allmayer”, IC “S. Bagolino”, IC “Don Bosco-P.M. Rocca”, IC “M. Montessori-F. Mirabella”, IC “N. Navarra”.

Calatafimi Segesta: IC “F. Vivona”.

Campobello di Mazara: IC “L. Pirandello-Don Bosco”.

Castellammare del Golfo: IC “G. Pitrè”.

Custonaci: IC “G. Lombardo Radice-E. Fermi”.

Erice: IC “G. Mazzini-G. Castronovo”, IC “G. Pagoto”.

Mazara del Vallo: IC “L. Pirandello-B. Bonsignore”.

Misiliscemi: IC “G. Ciaccio Montalto”.

Salemi: IC “G. Garibaldi-Giovanni Paolo II”.

Terrasini: IC “Giovanni XXIII”.

Trapani: IC “L. Bassi-S. Catalano”, IC “G. Ciaccio Montalto”, IC “E. Pertini”.

Un grande incontro tra arte e territorio

“Segesta in Musica” si conferma così un momento di incontro tra cultura, formazione e valorizzazione del territorio, capace di riunire centinaia di studenti in un’esperienza che mette al centro la musica e il cinema, con il Tempio di Segesta a fare da straordinario palcoscenico naturale.



