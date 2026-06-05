"Una marina di libri". Gli ospiti e gli appuntamenti della seconda giornata

05/06/2026 10:07:00

Il programma di venerdì 5 giugno propone un fitto calendario di appuntamenti tra narrativa, illustrazione, fumetto, performance, dibattiti e editoria per l’infanzia. Tra agli incontri curati da Una marina di libri ci saranno ai Cantieri alcune delle voci più interessanti del panorama regionale e nazionale. Alle 17.00 al Cre.Zi Plus Rita Petruccioli presenterà “Medea” (Bao Publishing), una rilettura visionaria del mito in chiave space opera. Alle 17.30 sul Palco Tenute Orestiadi Cristina Cassar Scalia incontrerà i lettori con

“Le terme dell’indirizzo” (Einaudi), nuovo capitolo delle indagini di Vanina Guarrasi.

Alle 18.00 alla Vasca Cre.Zi Vittorio Lingiardi presenterà “Farsi male” (Einaudi), in dialogo con Marino Sinibaldi, un intenso attraversamento delle ferite individuali e collettive del nostro tempo. La serata proseguirà alle 19.00 con l’omaggio a Gesualdo Bufalino “La letteratura come terapia”, con Nadia Terranova, Salvatore Ferlita e le letture di Filippo Luna. Sempre alle 19:00 allo Spazio Franco A Palermo con Letizia Battaglia (Giulio Perrone Editore) di Eleonora Lombardo, e per la sezione MarinaLive, all’Open ridotto Emidio Clementi, storica voce e anima dei Massimo Volume, presenterà “Prima dell’incendio” (Playground) in un incontro tra parole e musica realizzato in collaborazione con PabloListening bar. Alle 19.30 al Viale 5 sarà invece la volta di Miguel Gotor con “L’omicidio di Piersanti Mattarella” (Einaudi), un’indagine storica e politica su uno dei delitti più oscuri della storia italiana recente, con l’autore dialogherà Elvira Terranova.

Chiuderà il programma delle iniziative curate da Una marina di libri l’incontro con Daria Bignardi, che alle 20.00 allo Spazio Open presenterà “Nostra solitudine” (Mondadori), una riflessione sul disagio contemporaneo e sulla fragilità delle relazioni.

Importante anche la presenza delle case editrici Sellerio e Navarra che proporranno al pubblico i loro incontri. Sellerio sarà protagonista di due appuntamenti: alle 17.00 allo Spazio Marceau con “Flavia de Luce e il delitto nel campo dei cetrioli” di Alan Bradley, incontro curato da Giacomo Mannino e Francesca Mignemi con letture di Marcella Vaccarino; e alle 19.00 al Cre.Zi Plus con Daniele Mencarelli che presenterà “Quattro presunti familiari”, con l’autore ci sarà la scrittrice Giulia Caminito.

Alle 18.30 sul Palco Tenute Orestiadi Navarra Editore presenterà “La storia del bambino senza voce” di Fernando Asaro e Maristella Panepinto, intenso omaggio alla memoria del piccolo Giuseppe Di Matteo nel trentennale della sua morte.

Ampio spazio sarà riservato anche alle attività della Libreria Dudi, da sempre impegnata nella promozione della lettura per l’infanzia e dell’educazione inclusiva. Tra gli appuntamenti in programma, dalle 10 alle 12 Letteratura per l’infanzia e illustrazione. Marianna Balducci incontra i ragazzi e le ragazze dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, alle 18.30 ad Arci Tavola Tonda per il progetto “Facciamo storie per crescere”, promosso da Una marina di libri e sostenuto dal Centro per il libro e la lettura, la tavola rotonda “Nella polvere e negli sputi. Crescere nell’Italia del boom”, a partire dal libro di Antonio Cederna pubblicato da Donzelli, dedicata ai temi dell’infanzia, delle periferie e dell’educazione.

Il programma della giornata vedrà inoltre protagonisti gli incontri de I Segni di Venere, che porteranno al centro del dibattito pubblico il rapporto tra adolescenti, digitale, salute mentale e immaginario contemporaneo. Al Cinema De Seta alle 10.00 si terrà “Manuale di sopravvivenza per adolescenti: nessuno sta bene come sembra sui social!”, in un confronto con magistrati, giornalisti, medici e studenti sul disagio giovanile nell’epoca dell’iperconnessione. Nel pomeriggio, alle 17.00, ad Assostampa, il dibattito “Umano e digitale: chi orienta l’immaginario?” metterà a confronto cinema, intelligenza artificiale e nuovi linguaggi creativi.

Numerosi anche gli spettacoli e gli eventi performativi che attraverseranno la giornata. In mattinata, alle 10.00 allo Spazio Franco, Dario Muratore e Igor Scalisi Palminteri porteranno in scena una performance tratta da “La mano pelosa”, con la partecipazione di Dario Mangiaracina. La chiusura della giornata sarà affidata alle sonorità di “Arcani sonori a Mensaleri”, reading sonorizzato aleatorio in programma alle 21.00 allo Spazio Open con Wu Ming 2, Marco Manfredi, Wang Inc., Jadel Andreetto e Stefano d’Arcangelo: un’esperienza immersiva tra letteratura, musica e improvvisazione narrativa.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Una marina di libri E.T.S. in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, Navarra Editore, Sellerio Editore e Libreria Dudi e con il patrocinio del Comune di Palermo, Città metropolitana, Regione Siciliana, Fondazione Sicilia, Università degli Studi di Palermo, AIE – Associazione Italiana Editori e SIAE, si conferma come uno degli appuntamenti culturali che coniuga letteratura, spettacolo e impegno civile.

Per info e biglietti al botteghino e online: www.unamarinadilibri.it

Programma completo con gli approfondimenti su: www.unamarinadilibri.it



