Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
05/06/2026 17:12:00

Tir in fiamme sull'A29, traffico interrotto tra Fulgatore e Dattilo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-06-2026/tir-in-fiamme-sull-a29-traffico-interrotto-tra-fulgatore-e-dattilo-450.jpg

Disagi alla circolazione nel Trapanese a causa di un incendio che ha coinvolto un mezzo pesante lungo l’autostrada A29 Dir “Alcamo-Trapani”.

 

 Il tratto compreso tra gli svincoli di Fulgatore e Dattilo è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.

Secondo le prime informazioni, non si registrano feriti. Le fiamme hanno interessato il veicolo in transito, rendendo necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco.

 

Tir Per limitare i disagi agli automobilisti, la viabilità viene attualmente deviata lungo la strada statale 113, individuata come percorso alternativo.

Sul posto sono al lavoro anche le squadre dell’Anas, impegnate nella gestione dell’emergenza e nelle attività necessarie per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.









Native | 04/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780483711-0-da-palermo-all-aeroporto-di-trapani-birgi-in-bus-anche-di-notte.jpg

Da Palermo all'aeroporto di Trapani Birgi in bus, anche di notte

Native | 03/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780477035-0-trame-di-vino-a-marsala-due-giornate-dedicate-al-racconto-del-vino-tra-identita-territorio-ed-enoturismo.jpg

“Trame di Vino”: a Marsala due giornate dedicate al racconto...

Native | 01/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779259737-0-avis-marsala-e-cesvop-io-dono-non-so-per-chi-ma-so-perche.jpg

Avis Marsala e CeSVoP: “Io dono. Non so per chi ma so...