Tir in fiamme sull'A29, traffico interrotto tra Fulgatore e Dattilo

05/06/2026 17:12:00

Disagi alla circolazione nel Trapanese a causa di un incendio che ha coinvolto un mezzo pesante lungo l’autostrada A29 Dir “Alcamo-Trapani”.

Il tratto compreso tra gli svincoli di Fulgatore e Dattilo è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.

Secondo le prime informazioni, non si registrano feriti. Le fiamme hanno interessato il veicolo in transito, rendendo necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco.

Tir Per limitare i disagi agli automobilisti, la viabilità viene attualmente deviata lungo la strada statale 113, individuata come percorso alternativo.

Sul posto sono al lavoro anche le squadre dell’Anas, impegnate nella gestione dell’emergenza e nelle attività necessarie per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.



