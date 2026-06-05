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Cronaca
05/06/2026 17:20:00

In tre sul monopattino in centro, poi scappa dalla Polizia Locale: arrestato un 22enne

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-06-2026/in-tre-sul-monopattino-in-centro-poi-scappa-dalla-polizia-locale-arrestato-un-22enne-450.jpg

Tre persone su un monopattino elettrico nel cuore di Trapani, poi la fuga alla vista della Polizia Locale e un inseguimento tra le strade del centro. Si è conclusa con un arresto la mattinata movimentata vissuta tra Palazzo Cavarretta e la Prefettura.

 

A finire nei guai è stato un ragazzo di 22 anni residente a Trapani. Gli agenti, impegnati nei controlli del territorio, hanno notato il monopattino con tre persone a bordo e hanno deciso di effettuare un controllo. Alla vista della pattuglia, il giovane alla guida ha fatto scendere i due passeggeri e ha cercato di allontanarsi.

 

Quando gli agenti gli hanno chiesto di fermarsi, avrebbe invece accelerato dando il via a una breve fuga tra le vie del centro. Durante il tentativo di scappare avrebbe compiuto alcune manovre pericolose, mettendo a rischio sé stesso e gli altri utenti della strada.

 

L'inseguimento è durato pochi minuti. La Polizia Locale è riuscita a raggiungerlo e a bloccarlo. Secondo quanto riferito dagli agenti, una volta fermato il giovane avrebbe opposto resistenza e insultato gli operatori.

 

Per questo è stato arrestato con l'accusa di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Dai controlli è emerso inoltre che era già noto alle forze dell'ordine e sottoposto all'obbligo di firma.

La vicenda è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. Resta valido il principio di presunzione di innocenza fino a un'eventuale sentenza definitiva.









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