Alcamo, lite tra fratelli degenera: spari in strada e un accoltellamento 

05/06/2026 15:14:00

Momenti di forte tensione nel quartiere Maria Ausiliatrice di Alcamo, dove una violenta lite tra due fratelli è degenerata in una sparatoria e in un accoltellamento. L'episodio, così come riporta l'emittente Alpa Uno, si è verificato nella serata di mercoledì in via Guicciardini e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri della Compagnia di Alcamo, la discussione tra i due uomini sarebbe rapidamente sfociata in un'aggressione fisica a colpi di pugni e calci. La situazione avrebbe poi assunto contorni ancora più gravi quando uno dei due fratelli avrebbe estratto una pistola.

Stando alle testimonianze raccolte dagli investigatori, sarebbero stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco durante la colluttazione. Nonostante i proiettili sparati, nessuno sarebbe stato raggiunto dai colpi. Nel corso dello scontro, però, l'altro fratello avrebbe reagito utilizzando un coltello, ferendo il congiunto alla gola e a una coscia.

La violenza non si sarebbe fermata qui. Durante la rissa sarebbero stati utilizzati anche dei caschi come oggetti contundenti, contribuendo a rendere ancora più concitata la scena.

Dopo i fatti, uno dei protagonisti si sarebbe allontanato a bordo di una motocicletta, facendo perdere le proprie tracce. Il mezzo è stato successivamente rinvenuto nella zona di Canalotto, ad Alcamo Marina, mentre l'arma utilizzata durante la sparatoria non è stata ancora recuperata.

L'allarme al numero unico di emergenza 112 è scattato alle 20.46 attraverso una telefonata anonima che segnalava l'esplosione di colpi d'arma da fuoco e una violenta lite. Pochi minuti dopo, una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri è giunta sul posto, ma i protagonisti della vicenda si erano già allontanati.

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale per i rilievi tecnici. Gli accertamenti hanno portato al rinvenimento di diversi bossoli calibro 7,65, frammenti di vetro e un casco, elementi che stanno contribuendo alla ricostruzione della dinamica.

Le indagini, condotte dai Carabinieri con il supporto della Polizia di Stato, sono tuttora in corso. Gli investigatori stanno cercando di chiarire ogni dettaglio dell'accaduto, rintracciare l'uomo che si sarebbe allontanato dopo la lite e recuperare la pistola utilizzata durante lo scontro.



