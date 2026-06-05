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Cronaca
05/06/2026 07:09:00

5 Giugno: Putin vuole la pace, un tunnel Usa - Russia, nuova legge elettorale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-06-2026/5-giugno-putin-vuole-la-pace-un-tunnel-usa-russia-nuova-legge-elettorale-450.jpg

E' il 5 Giugno 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei giornali.

 

• Putin, al Forum di San Pietroburgo, ha dichiarato che la Russia è pronta a raggiungere una soluzione pacifica al conflitto, Zelens’kyj allora gli ha proposto, in una lettera aperta, di vedersi di persona
• Kirill Dmitriev, consigliere del Cremlino per gli investimenti stranieri, ha annunciato che russi e americani realizzaranno insieme un tunnel che colleghi i due loro Paesi attraverso lo stretto di Bering
• La commissione affari costituzionali della Camera ha adottato il cosiddetto Bignami bis come testo base per la nuova legge elettorale
• Vannacci sembra rafforzarsi sempre di più: i suoi stanno facendo un po’ di campagna acquisti in Parlamento
• La Lega, per tamponare l’emorragia di consensi, sta pensando di nominare Zaia come vicesegretario unico
• Il trobunale di Firenze ha disposto l’archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell’Utri, che era indagato nell’inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del1993-94
• La Camera ha approvato (con 155 sì, 86 contrari e 8 astenuti) il primo via libera alla legge delega che fissa le regole per il ritorno all’energia nucleare in Italia


• Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti sono determinati a fare causa al Fatto, a È sempre Carta bianca e a Report. Chiederanno 250 milioni di euro, sperano che il Fatto così sarà costretto a chiudere
• Khamenei non vuole arrendersi, anzi. In un messaggio scritto ha detto che Stati Uniti e Israele hanno subito una «sconfitta schiacciante» nella guerra contro l’Iran
• Un militare serbo dell’Unifil, la missione di pace dell’Onu in Libano, è rimasto ucciso in un attacco di mortaio nella base spagnola di Marjayun, nel Sud del Paese dei cedri
• Gli Stati Uniti tornano aumentano ulteriormente la pressione su Cuba. Hanno imposto sanzioni al presidente Miguel Díaz-Canel, a quattro persone legate al suo governo, a membri della famiglia Castro tra cui il figlio di Raúl, Alejandro, e a cinque entità, tra cui il ministero delle Forze armate rivoluzionarie
• Per l’Economist Trump è il presidente americano con il tasso di approvazione più basso da quando, nel 2009, la rivista ha iniziato le rilevazioni
• Una signora genovese di 96 anni ha trovato 71 milioni di lire in banconote nella credenza di casa. Li aveva nascosti il marito tanti anni fa. Ma ormai non si possono più convertire in euro. La donna intende rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell’uomo
• Flores d’Arcais, Cotroneo e Lodoli rinunceranno al Festival di Salerno per solidarietà nei confronti di Erri De Luca
• Dal 24 maggio una decina di attivisti della Flotilla diretti a Gaza, fra cui due cittadini italiani, è rinchiusa nelle carceri di Bengasi, in Libia orientale
• Per pattugliare il Mediterraneo la ong tedesca Sea Watch, in aggiunta alla Sea-Watch 5 e a tre aerei, da ieri ha a disposizione una nave in più, l’Aurora
• Il 28 agosto verrà pubblicato il nuovo album di Prince, postumo. Si intitolerà Timeless
• Sono morti il tenore statunitense Limmie Pulliam (50 anni), la regista franco-iraniana di Persepolis Marjane Satrapi (56) e l’agente segreto inglese e ex capo dell’Mi6 Alex Younger (62)

Titoli
Corriere della sera: Salta la tregua in Libano
la Repubblica: Ritorno al nucleare, primo sì
La Stampa: Putin-Zelensky, segnali di pace
Il Sole 24 Ore: Carburanti, nuovo taglio alle accise
Il Messaggero: L’Italia riapre al nucleare
Il Giornale: Trent’anni di bugie
Avvenire: La tregua finta
Qn: Minetti, il Colle in campo / «Mai influenzati sulle grazie»
Il Fatto: Grazia, Graziella e Mattarella
Leggo: Nucleare, primo sì del Parlamento
Libero: Zaia scende in campo
La Verità: L’affittopoli della sinistra
Il Mattino: Energia, primo sì al nucleare
il manifesto: Cogli l’atomo
il Quotidiano del Sud: Italia, la svolta nucleare
Domani: Minetti, Mattarella al contrattacco / «Sì alla grazia, nessuna scorrettezza»









Native | 04/06/2026
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Da Palermo all'aeroporto di Trapani Birgi in bus, anche di notte

Native | 03/06/2026
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“Trame di Vino”: a Marsala due giornate dedicate al racconto...

Native | 01/06/2026
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