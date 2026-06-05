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05/06/2026 19:37:00

Il Trapani gioca d'anticipo: annunciati 4 giocatori e la sede del ritiro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-06-2026/1780681008-0-il-trapani-gioca-d-anticipo-annunciati-4-giocatori-e-la-sede-del-ritiro.png

Trapani scatenato. Prima ancora dell'apertura del mercato i granata annunciano quattro giocatori e programmano la preparazione precampionato per la nuova stagione di serie D.

La società granata prova a prendere in contropiede le rivali e annuncia quattro acquisti di sicuro spessore, tre provenienti dal Gela, mentre per il quarto si tratta di un ritorno in granata dove ha vissuto la stagione dei record.

Si tratta di Federico Marigosu, venticinquenne centrocampista che con il Trapani ha militato per due stagioni, quella di La Rosa con il cambio di proprietà con Antonini e, poi, la successiva quando i granata, con Torrisi in panchina, hanno stracciato tutti i record della serie D.

Dopo l'esperienza a Trapani ha militato nel Prato, nel Matera e, in ultimo, alla Vigor Lamezia e il ritorno a Trapani rappresenta un modo per rilanciarsi, considerato che troverà sicuramente un ambiente che lo accoglierà a braccia aperte.

Gli altri giocatori annunciati dalla società sono Dario Giacomarro, 31 anni, centrocampista, Simone Giuliano, difensore di 29 anni, e Andrea Petta, difensore di 34 anni.

Tutti i tre nella passata stagione hanno militato nel Gela, società che ha lottato per la vittoria del campionato di serie D, poi andato al Savoia. Giacomarro in precedenza ha militato nell'Ischia, nella Nocerina e nell'Audace Cerignola. Giuliano nel Sant'Agata e nel Marina di Ragusa e, infine, Petta nell'Acireale, nel Pompei e nel Team Altamura.

Si tratta di quattro giocatori che saranno a disposizione dell'allenatore Aronica, al momento "in ferie" per far posto a Vincenzo Torrente richiamato per il solo mese di giugno, e che disputeranno la preparazione precampionato in provincia.

La società, infatti, ha annunciato che la sede del ritiro sarà il Baglio Santacroce di Valderice che, pertanto, si trasformerà nella casa granata in vista della nuova stagione di serie D nella quale il Trapani vuole recitare un ruolo di assoluto protagonista nonostante dovrà cominciare la stagione con cinque punti di penalizzazione, così come disposto dal Tribunale Federale.









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