Erice dedica un'area verde a Wolly Cammareri, voce storica di Trapani 

05/06/2026 08:02:00

Un luogo frequentato da bambini, famiglie e giovani porterà il nome di una delle figure più amate del giornalismo e dell'intrattenimento trapanese.

Sabato 13 giugno, alle ore 11, il Comune di Erice intitolerà un'area verde del Giardino dello Sport "Falcone e Borsellino" alla memoria di Wolly Cammareri, storico giornalista, speaker radiofonico e televisivo, deejay e organizzatore di eventi che per decenni ha rappresentato una presenza familiare nella vita culturale e sociale del territorio.

L'iniziativa nasce da una proposta avanzata da un gruppo di cittadini ericini, che hanno chiesto all'amministrazione comunale di dedicare uno spazio pubblico a una personalità che ha lasciato un segno profondo nella memoria collettiva della provincia di Trapani.

La richiesta è stata accolta dalla giunta guidata dalla sindaca Daniela Toscano, che ha individuato nel Giardino dello Sport un luogo particolarmente significativo per ricordarne la figura.

Nel corso della cerimonia verrà scoperta una targa commemorativa e si terrà un momento di ricordo aperto alla cittadinanza.

Chi era Wolly Cammareri

Salvatore Cammareri, conosciuto da tutti come Wolly, è stato uno dei volti più popolari dell'informazione e dell'intrattenimento trapanese. Nel corso della sua lunga carriera ha lavorato nel mondo della radio, della televisione e del giornalismo locale, diventando direttore responsabile di Telesud e collaborando con diverse emittenti e testate del territorio.

La sua attività professionale ha attraversato oltre quarant'anni di storia locale. Speaker radiofonico, deejay, conduttore televisivo, organizzatore di eventi e divulgatore delle tradizioni popolari, Cammareri è stato anche uno dei più profondi commentatori della Processione dei Misteri di Trapani, che per anni ha raccontato e fatto conoscere al grande pubblico con competenza e passione. Alla sua morte, il 9 novembre 2022 all'età di 69 anni, il cordoglio ha attraversato l'intera provincia. Colleghi, istituzioni, associazioni e semplici cittadini ricordano non solo il professionista, ma soprattutto la sua umanità, la disponibilità verso gli altri e la capacità di costruire relazioni autentiche.

La scelta del Comune

L'area verde individuata dall'amministrazione non è casuale. Si tratta infatti di uno spazio frequentato quotidianamente da famiglie e ragazzi, un contesto che richiama alcuni dei valori che hanno caratterizzato la vita di Wolly Cammareri: l'attenzione verso i giovani, l'amore per il territorio e il rispetto per l'ambiente.

"Wolly Cammareri, nostro concittadino, ha rappresentato una parte importante della memoria collettiva del nostro territorio - dichiara la sindaca Daniela Toscano - Con la sua voce, la sua umanità e la sua capacità di stare accanto alle persone, ha saputo lasciare un segno autentico nella vita della comunità. Intitolargli un'area verde significa ricordare non soltanto il professionista e l'artista, ma anche l'uomo che ha sempre creduto nei giovani, nel valore delle relazioni umane e nel rispetto per la natura".

Per Erice e per l'intero territorio trapanese sarà quindi un momento di memoria condivisa dedicato a una figura che, attraverso radio e televisione, ha raccontato per decenni la vita della comunità, diventandone una delle voci più riconoscibili.



