Biblioteca diocesana "G.B. Amico", cambiano gli orari estivi:

05/06/2026 09:14:00

Nuovi orari di apertura per la Biblioteca diocesana "Giovanni Biagio Amico" di Casa Santa-Erice, uno dei principali presìdi culturali del territorio trapanese.

La struttura, ospitata nei locali del Seminario Vescovile di via Cosenza, ha comunicato il calendario estivo per i servizi di consultazione e prestito, con aperture differenziate tra giugno, luglio e settembre.

Per tutto il mese di giugno la sala lettura e il servizio prestiti saranno disponibili il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 13, mentre il martedì, mercoledì e giovedì la biblioteca aprirà nel pomeriggio, dalle 15 alle 19.

A luglio l'orario sarà invece esclusivamente mattutino, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Ad agosto la struttura resterà chiusa per la pausa estiva, per poi riaprire a settembre mantenendo l'apertura solo al mattino.

Da ottobre tornerà in vigore il tradizionale orario invernale.

Ma la Biblioteca "G.B. Amico" non è soltanto un luogo dove prendere in prestito libri.

Aperta al pubblico dal 2006 grazie a un importante investimento della Diocesi di Trapani, custodisce un patrimonio librario che supera i 60 mila volumi e rappresenta una delle più importanti realtà bibliotecarie ecclesiastiche della Sicilia occidentale.

I lettori possono accedere direttamente a due grandi sale di consultazione: una dedicata alle discipline umanistiche, alla letteratura, alla storia, alle arti e alle scienze sociali, l'altra specializzata in teologia e filosofia. Una parte consistente del patrimonio è conservata nei depositi librari, mentre l'intero catalogo è consultabile online attraverso il sistema OPAC, consentendo la ricerca dei volumi anche da casa.

La biblioteca affonda le proprie radici nella storia della Diocesi di Trapani. Il primo nucleo librario si formò pochi anni dopo l'istituzione della diocesi, nella seconda metà dell'Ottocento, grazie anche ai volumi provenienti dalle biblioteche degli ordini religiosi soppressi dopo l'Unità d'Italia. Dal 1952 il patrimonio è custodito nella sede attuale del Seminario Vescovile di Casa Santa.

Negli anni la struttura ha ampliato la propria offerta culturale.

Dal 2009 è attiva la sezione per bambini e ragazzi "Il Piccolo Principe", con una raccolta specializzata di fiabe, albi illustrati e libri per l'infanzia. Dal 2013 è stata inoltre avviata la Biblioteca digitale, che permette l'accesso a e-book, audiolibri e altri contenuti multimediali attraverso il prestito online.

Particolare attenzione è dedicata alla promozione della lettura tra i più piccoli.

La Biblioteca aderisce infatti al programma nazionale "Nati per Leggere", iniziativa che coinvolge bibliotecari, pediatri ed educatori per promuovere la lettura ad alta voce fin dai primi anni di vita, attraverso laboratori, incontri con le scuole e attività rivolte alle famiglie.

Un punto di riferimento per studenti, ricercatori, famiglie e appassionati, mantenendo viva una tradizione culturale che affonda le sue radici nella storia della diocesi e della città.



