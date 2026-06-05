Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
05/06/2026 09:14:00

Biblioteca diocesana "G.B. Amico", cambiano gli orari estivi:

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-06-2026/biblioteca-diocesana-g-b-amico-cambiano-gli-orari-estivi-450.jpg

Nuovi orari di apertura per la Biblioteca diocesana "Giovanni Biagio Amico" di Casa Santa-Erice, uno dei principali presìdi culturali del territorio trapanese.

La struttura, ospitata nei locali del Seminario Vescovile di via Cosenza, ha comunicato il calendario estivo per i servizi di consultazione e prestito, con aperture differenziate tra giugno, luglio e settembre.

Per tutto il mese di giugno la sala lettura e il servizio prestiti saranno disponibili il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 13, mentre il martedì, mercoledì e giovedì la biblioteca aprirà nel pomeriggio, dalle 15 alle 19.

A luglio l'orario sarà invece esclusivamente mattutino, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

 Ad agosto la struttura resterà chiusa per la pausa estiva, per poi riaprire a settembre mantenendo l'apertura solo al mattino. 

Da ottobre tornerà in vigore il tradizionale orario invernale.

Ma la Biblioteca "G.B. Amico" non è soltanto un luogo dove prendere in prestito libri. 

Aperta al pubblico dal 2006 grazie a un importante investimento della Diocesi di Trapani, custodisce un patrimonio librario che supera i 60 mila volumi e rappresenta una delle più importanti realtà bibliotecarie ecclesiastiche della Sicilia occidentale.

I lettori possono accedere direttamente a due grandi sale di consultazione: una dedicata alle discipline umanistiche, alla letteratura, alla storia, alle arti e alle scienze sociali, l'altra specializzata in teologia e filosofia. Una parte consistente del patrimonio è conservata nei depositi librari, mentre l'intero catalogo è consultabile online attraverso il sistema OPAC, consentendo la ricerca dei volumi anche da casa.

La biblioteca affonda le proprie radici nella storia della Diocesi di Trapani. Il primo nucleo librario si formò pochi anni dopo l'istituzione della diocesi, nella seconda metà dell'Ottocento, grazie anche ai volumi provenienti dalle biblioteche degli ordini religiosi soppressi dopo l'Unità d'Italia. Dal 1952 il patrimonio è custodito nella sede attuale del Seminario Vescovile di Casa Santa.

Negli anni la struttura ha ampliato la propria offerta culturale. 

Dal 2009 è attiva la sezione per bambini e ragazzi "Il Piccolo Principe", con una raccolta specializzata di fiabe, albi illustrati e libri per l'infanzia. Dal 2013 è stata inoltre avviata la Biblioteca digitale, che permette l'accesso a e-book, audiolibri e altri contenuti multimediali attraverso il prestito online.

Particolare attenzione è dedicata alla promozione della lettura tra i più piccoli. 

La Biblioteca aderisce infatti al programma nazionale "Nati per Leggere", iniziativa che coinvolge bibliotecari, pediatri ed educatori per promuovere la lettura ad alta voce fin dai primi anni di vita, attraverso laboratori, incontri con le scuole e attività rivolte alle famiglie.

Un punto di riferimento per studenti, ricercatori, famiglie e appassionati, mantenendo viva una tradizione culturale che affonda le sue radici nella storia della diocesi e della città.

 









Native | 04/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780483711-0-da-palermo-all-aeroporto-di-trapani-birgi-in-bus-anche-di-notte.jpg

Da Palermo all'aeroporto di Trapani Birgi in bus, anche di notte

Native | 03/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780477035-0-trame-di-vino-a-marsala-due-giornate-dedicate-al-racconto-del-vino-tra-identita-territorio-ed-enoturismo.jpg

“Trame di Vino”: a Marsala due giornate dedicate al racconto...

Native | 01/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779259737-0-avis-marsala-e-cesvop-io-dono-non-so-per-chi-ma-so-perche.jpg

Avis Marsala e CeSVoP: “Io dono. Non so per chi ma so...