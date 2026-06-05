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Cronaca

» Ambiente
05/06/2026 02:00:00

A Tre Fontane tornano le tartarughe Caretta caretta

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-06-2026/1780615315-0-a-tre-fontane-tornano-le-tartarughe-caretta-caretta.jpg

Una femmina di tartaruga marina della specie Caretta caretta è stata avvistata nei giorni scorsi sulla spiaggia di Tre Fontane mentre era intenta a deporre le uova. A segnalare la presenza dell'esemplare è stato un cittadino che ha immediatamente allertato la sala operativa della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo.

Dopo la segnalazione, la Capitaneria di porto ha attivato le procedure di tutela coinvolgendo il referente locale del WWF, impegnato nel monitoraggio dei siti di nidificazione delle tartarughe marine nell'ambito del progetto Life ADAPT.

 

L'area interessata dalla deposizione è stata immediatamente delimitata e segnalata con appositi avvisi rivolti ai frequentatori della spiaggia. Le misure adottate sono finalizzate a proteggere il nido sia dai rischi naturali, come la predazione da parte di altri animali, sia dalle attività umane che potrebbero comprometterne la sopravvivenza, tra cui il calpestio della sabbia, l'installazione di ombrelloni e altre attività balneari.

 

L'obiettivo è garantire la massima tutela del sito fino alla schiusa delle uova, consentendo ai piccoli esemplari di raggiungere il mare in sicurezza.

La presenza di un nuovo nido a Tre Fontane conferma l'importanza ecologica del litorale e la necessità di preservare gli habitat costieri più delicati. Un risultato reso possibile anche dalla collaborazione tra cittadini, istituzioni e associazioni ambientaliste impegnate nella salvaguardia della Caretta caretta, specie simbolo del Mediterraneo e considerata minacciata di estinzione.

La Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e il WWF invitano residenti e turisti a rispettare le delimitazioni predisposte e a segnalare tempestivamente eventuali avvistamenti di tartarughe marine o tracce di nidificazione agli enti competenti.

 



Ambiente | 2026-06-05 02:00:00
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