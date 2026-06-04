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Sport

» Volley
04/06/2026 09:00:00

Al Marsala Volley arriva l’Opposto Serbo Anja Ašonja

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/al-marsala-volley-arriva-l-opposto-serbo-anja-a-onja-450.jpg

Il roster del Marsala Volley si arricchisce di un innesto di caratura internazionale che promette di alzare notevolmente il tasso tecnico e fisico della squadra. Il sodalizio lilibetano caro al Presidente Massimo Alloro annuncia l'ingaggio di Anja Ašonja, opposto di nazionalità serba che vestirà la maglia del Marsala Volley nella prossima stagione di Serie A2. Classe 1999 per 194 centimetri di altezza, Anja Ašonja rappresenta il profilo ideale per dare incisività e profondità all'attacco di Coach Guadalupi. La giocatrice porta con sé il DNA vincente della prestigiosa scuola pallavolistica serba, essendo cresciuta nel florido vivaio della Stella Rossa Belgrado, uno dei club più blasonati d'Europa.

Nonostante i soli 26 anni, Anja vanta un bagaglio di esperienza internazionale di prim’ordine. La sua carriera si è sviluppata attraverso i massimi campionati europei, avendo militato in Serbia, Grecia e Romania. Questo percorso le ha permesso di misurarsi con diverse filosofie di gioco e di maturare la solidità mentale necessaria per gestire i momenti topici della partita, caratteristiche fondamentali per un opposto che punta ad essere il punto di riferimento offensivo della squadra. L'arrivo di Ašonja segna un momento importante per il mercato del Marsala Volley, si tratta del primo tassello straniero del roster, a conferma delle grandi ambizioni del club per la stagione alle porte. La dirigenza azzurra ha voluto puntare su un profilo importante e di comprovata esperienza estera, convinta che la potenza e la tecnica di Anja possano risultare determinanti nel contesto competitivo del campionato italiano di serie A2.

"Sono molto felice ed entusiasta di unirmi al Marsala Volley dichiara la neo giocatrice marsalese. Dopo una buona stagione in Romania, arrivare in Italia sembra il passo in avanti giusto per la mia carriera ed una grande opportunità per continuare a migliorare come giocatrice. Spero che insieme potremo ottenere grandi risultati e creare momenti indimenticabili".

 



Volley | 2026-06-04 09:00:00
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