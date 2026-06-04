Trapani Welcome Card: da 18 anni mette in rete il turismo della provincia

04/06/2026 15:00:00

Diciotto anni e non sentirli. La Trapani Welcome Card raggiunge la maggiore età e inaugura la stagione confermandosi una delle iniziative di marketing territoriale più longeve della Sicilia occidentale.

Nata nel 2008 da un'idea dell'associazione Trapani Welcome, la card ha anticipato un modello oggi diffuso nelle principali destinazioni europee: mettere in rete trasporti, musei, siti culturali, attrazioni turistiche ed esperienze enogastronomiche attraverso un unico strumento pensato per facilitare il soggiorno dei visitatori.

Non una semplice tessera sconti, ma un vero e proprio pass turistico che negli anni ha accompagnato migliaia di visitatori alla scoperta di Trapani, Erice, Marsala, delle Egadi e delle altre mete della provincia. Un progetto nato quando il territorio era ancora lontano dagli attuali flussi turistici e che ha contribuito a costruire una rete tra operatori pubblici e privati.

Anche per il 2026 la Trapani Welcome Card conferma una rete di collaborazioni che coinvolge alcune delle principali realtà del territorio: ATM Trapani, Funierice, Torre Lines, il Comune di Erice con la Fondazione Erice Arte, il Museo del Sale di Nubia, le Saline Culcasi, le Saline Ettore e Infersa, l'Ente Luglio Musicale Trapanese, le Cantine Florio, Nuara Cook Sicily, il Polo Museale della Torre di Ligny e numerose altre strutture culturali e turistiche.

La novità più significativa dell'edizione 2026 è l'ingresso del Teatro di Segesta tra le convenzioni della card. Una scelta che amplia ulteriormente l'offerta culturale a disposizione dei visitatori e che arriva in una stagione particolarmente importante per il sito archeologico, sempre più centrale nell'offerta turistica della Sicilia occidentale grazie al crescente richiamo del Segesta Teatro Festival e delle iniziative promosse all'interno del Parco Archeologico.

La forza della Trapani Welcome Card resta quella di collegare esperienze molto diverse tra loro: dai trasporti urbani alla funivia per Erice, dalle saline ai musei, dalle cantine storiche agli spettacoli culturali, offrendo al turista un itinerario integrato che attraversa l'intero territorio provinciale. Un modello che negli anni ha contribuito a superare la frammentazione dell'offerta turistica locale, mettendo in relazione realtà che spesso promuovevano autonomamente i propri servizi.

La maggiore età della card coincide con una fase favorevole per il turismo trapanese. Il territorio può infatti contare su eventi di richiamo internazionale, sul rafforzamento dei collegamenti aerei e sulla crescita del turismo esperienziale e culturale, segmenti nei quali la provincia di Trapani continua a investire.

La Trapani Welcome Card è disponibile presso gli info point turistici della città di Trapani e nei punti convenzionati aderenti all'iniziativa.

Diciotto anni dopo la sua nascita, il progetto continua a rappresentare uno degli esempi più concreti di promozione coordinata del territorio, dimostrando come la collaborazione tra operatori possa diventare uno strumento efficace per valorizzare un patrimonio che va ben oltre i confini della singola città.



