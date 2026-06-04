Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
04/06/2026 08:00:00

Alcamo: sabato 6 giugno al Cinema Starplace il film “L’infiltrato”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-06-2026/alcamo-sabato-6-giugno-al-cinema-starplace-il-film-l-infiltrato-450.jpg

Dopo le tappe di Trapani, Marsala e Paceco, il film “L’infiltrato” – opera del regista ericino Fabio Vario – si prepara a conquistare il pubblico dello Starplace Multisala di Alcamo. L’appuntamento è per sabato 6 giugno alle ore 21, con la presenza in sala di alcuni interpreti: Oreste Scelta, Carlo Comito, Carlo Cinturino, Maria Giovanna Frangiamone e Annamaria Borsellino.

 

Un thriller che guarda alla realtà

Ambientato in una Sicilia lontana dagli stereotipi da cartolina, il film getta una luce cruda su fenomeni di stringente attualità: traffico internazionale di droga, spaccio che coinvolge giovanissimi, e la piaga del pizzo che ancora oggi soffoca imprenditori, commercianti e cittadini. Una narrazione che non si limita all’intrattenimento, ma che accende i riflettori su dinamiche criminali difficili da estirpare.

«L’infiltrato racconta una storia che nasce da questo territorio – dichiara il regista Fabio Vario – Ogni proiezione è per noi un’opportunità di confronto e riflessioni condivise con chi vive qui. Portare il film al cinema significa anche valorizzare i luoghi che hanno fatto da sfondo alla narrazione e promuovere il patrimonio paesaggistico e culturale della provincia di Trapani».

 

La trama: un agente solo contro il “Sistema”

Protagonista del lungometraggio è Gabriele, interpretato da Joseph Gandolfo, agente sotto copertura incaricato di infiltrarsi nella rete criminale di Salvatore Russo detto “Il Serpente” (Oreste Scelta). Tra prove di lealtà, incontri clandestini e una polizia locale «corrotta fino al midollo», Gabriele si troverà solo in un sistema marcio.

Al suo fianco, Maria (Maria Giovanna Frangiamone), una ristoratrice costretta a pagare il pizzo, e Antonio (Antonino Mazzara), pronto a ribellarsi. Una storia di coraggio, inganno e giustizia, che promette un finale inaspettato.

 

Un regista dal cinema indipendente

Fabio Vario, nato a Erice il 3 maggio 1994, è attivo principalmente nel cinema indipendente. Nel 2023 ha esordito con il cortometraggio “L’amore può ucciderti”, un dramma sulle relazioni tossiche. Con “L’infiltrato” compie un passo decisivo, confermando la sua attenzione per storie intense, radicate nel contemporaneo e nel territorio che lo ha formato.









Native | 03/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780477035-0-trame-di-vino-a-marsala-due-giornate-dedicate-al-racconto-del-vino-tra-identita-territorio-ed-enoturismo.jpg

“Trame di Vino”: a Marsala due giornate dedicate al racconto...

Native | 01/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779259737-0-avis-marsala-e-cesvop-io-dono-non-so-per-chi-ma-so-perche.jpg

Avis Marsala e CeSVoP: “Io dono. Non so per chi ma so...

Native | 25/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/1779716768-0-sbalzi-termici-e-stile-come-stratificare-e-definire-la-silhouette-in-mezza-stagione.jpg

Sbalzi termici e stile: come stratificare e definire la silhouette in...