Sal Da Vinci al Cous Cous Fest 2026: il vincitore di Sanremo arriva a San Vito Lo Capo

04/06/2026 13:27:00

Adesso c'è anche l'ufficialità. Sarà Sal Da Vinci uno dei protagonisti più attesi del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo.

L'artista napoletano, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo, salirà sul palco della spiaggia venerdì 18 settembre 2026 alle 22:30 per un concerto che si preannuncia tra gli appuntamenti di punta della manifestazione internazionale dedicata all'integrazione culturale e gastronomica.

L'annuncio è stato diffuso dagli organizzatori del festival, che hanno svelato il nome dell'artista attraverso i propri canali social. Per l'occasione sarà allestita anche un'area PIT sotto il palco, con posti limitati per assistere al concerto da una posizione privilegiata.

I biglietti per l'accesso all'area PIT saranno disponibili dalle ore 12 di giovedì 4 giugno al costo di 15 euro, comprensivo di prevendita.

Il concerto di Sal Da Vinci arricchisce ulteriormente il programma del Cous Cous Fest, uno degli eventi più importanti della Sicilia occidentale, capace ogni anno di richiamare migliaia di visitatori e turisti da tutta Italia e dall'estero nella cittadina di San Vito Lo Capo.

Con il suo repertorio e i brani che lo hanno riportato al centro della scena musicale nazionale, l'artista promette una serata all'insegna della musica e del coinvolgimento del pubblico, in uno degli scenari più suggestivi della costa trapanese.



