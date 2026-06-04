L'Asp Trapani lancia la campagna contro l'abbandono degli animali da compagnia

04/06/2026 13:30:00

Con l’arrivo della stagione estiva torna purtroppo ad aumentare il fenomeno dell’abbandono degli animali da compagnia, in particolare dei cani. Per contrastare questa pratica e promuovere una maggiore cultura del rispetto verso gli animali, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha avviato una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini.

L’iniziativa, promossa dalla direzione strategica dell’Asp, punta a diffondere il concetto di possesso responsabile degli animali e a richiamare l’attenzione sulle conseguenze, non solo etiche ma anche legali, dell’abbandono.

L’Asp ricorda che chiunque assista a un caso di abbandono o noti un cane in difficoltà deve intervenire tempestivamente contattando il numero unico di emergenza 112 oppure la Polizia Municipale del Comune competente. Saranno poi gli enti preposti ad attivare il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’Asp o uno dei sette canili presenti sul territorio provinciale.

Un ruolo fondamentale è svolto dal microchip identificativo, che consente ai veterinari incaricati dall’Azienda sanitaria di risalire al proprietario dell’animale e procedere agli accertamenti del caso.

L’abbandono degli animali, sottolinea l’Asp, rappresenta un grave problema sia per il benessere degli stessi sia per la sicurezza pubblica e stradale. Gli animali lasciati senza custodia possono infatti causare incidenti e situazioni di pericolo per automobilisti e pedoni.

La normativa vigente prevede sanzioni severe per chi si rende responsabile di questi comportamenti. L’abbandono di animali da compagnia costituisce infatti un reato punito dal Codice penale con l’arresto fino a un anno e con ammende che possono arrivare fino a 10 mila euro.

L’appello dell’Asp Trapani è quindi rivolto a tutti i proprietari affinché affrontino con responsabilità il periodo delle vacanze, pianificando per tempo soluzioni adeguate per la cura dei propri animali ed evitando gesti che possono avere gravi conseguenze sia per gli animali stessi che per la collettività.



