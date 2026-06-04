Trapani piange l'avvocato Antonino Sugamele: "Ha amato la toga fino all'ultimo giorno"

04/06/2026 09:26:00

Trapani perde uno dei suoi avvocati più conosciuti e stimati. È morto nella serata di ieri l'avvocato Antonino "Nino" Sugamele, stroncato da una malattia che non gli ha lasciato scampo. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione nel mondo forense trapanese e tra quanti lo hanno conosciuto nel corso della sua lunga attività professionale.

La famiglia Sugamele ne ha annunciato la scomparsa ricordandone "il coraggio, l'intraprendenza inarrestabile, il sorriso e l'amore donato alla famiglia e agli amici". Chi desidera rendergli omaggio può farlo oggi presso le Onoranze Funebri Incandela di Paceco. I funerali saranno celebrati domani, 5 giugno, alle ore 11 nella Chiesa Nostra Signora di Fatima di Trapani.

Una vita dedicata al diritto

Antonino Sugamele esercitava la professione forense dal 1988. Dopo il praticantato svolto presso lo studio dell'avvocato Antonino Salvatore Miceli, si iscrisse all'albo ordinario nel 1991, costruendo negli anni uno dei più attivi studi legali del Foro di Trapani.

Cassazionista dal 2004, si è occupato principalmente di diritto penale e penale militare, seguendo numerosi procedimenti di rilievo. Tra il 1992 e il 1997 ha ricoperto anche incarichi nella magistratura onoraria presso gli uffici giudiziari di Trapani.

Nel 2009 è stato nominato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, Maggiore dell'Esercito Italiano nella Riserva Selezionata, incarico che ha svolto con passione e professionalità.

Il ricordo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Particolarmente toccante il messaggio diffuso dal presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani, Salvatore Longo, che a nome dell'intera avvocatura trapanese ha espresso vicinanza alla moglie Caterina, al figlio Giuseppe, anch'egli avvocato, alla figlia Simona e ai familiari.

"Nino ha saputo affermarsi professionalmente dando vita, grazie a sacrificio e dedizione personali, ad uno studio legale di primo piano, tra i più attivi del nostro Foro, impegnato in processi penali di assoluto rilievo", scrive Longo.

Il presidente dell'Ordine ricorda anche la passione che Sugamele nutriva per la professione: "Ha amato la vita, ma soprattutto la toga alla quale ha dedicato tutte le sue energie sino agli ultimi giorni, interessandosi fino allo stremo delle proprie forze alle attività dello studio e alle pratiche che stava trattando".

Tra i ricordi più personali, Longo cita la soddisfazione mostrata dall'avvocato quando, nell'ottobre del 2023, il figlio Giuseppe prestò giuramento davanti al Consiglio dell'Ordine dopo aver conseguito l'abilitazione professionale.

"Ho avuto modo di sentirlo sino a pochissimi giorni fa - conclude Longo - e, nonostante fosse certamente consapevole del suo imminente destino, ha voluto condividere con me un momento di soddisfazione per una questione che gli stava particolarmente a cuore e che si era conclusa positivamente".

Con la scomparsa di Antonino Sugamele, il Foro trapanese perde una figura di riferimento, un professionista apprezzato e un uomo che ha dedicato gran parte della propria vita alla professione forense, formando anche numerosi giovani avvocati che hanno mosso i primi passi nel suo studio legale.