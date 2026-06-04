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Se ne sono andati

Se ne sono andati
04/06/2026 10:17:00

Se ne sono andati: Francesco Paolo Denaro (72), Anna Bonafede (84)

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-06-2026/se-ne-sono-andati-francesco-paolo-denaro-72-anna-bonafede-84-450.jpg

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Francesco Paolo Denaro, di 72 anni.

Nato a Marsala il 13 marzo 1954, risiedeva in via Virgilio a Marsala. È deceduto il 2 giugno 2026 a Palermo.

La camera ardente è stata allestita presso la Sala del Commiato Ragona & D’Antoni, in via Selinunte 27 a Marsala.

I funerali saranno celebrati giovedì 4 giugno 2026 alle ore 10:00 presso la Chiesa San Francesco di Paola, in corso Calatafimi a Marsala.

La salma sarà tumulata nel cimitero di Marsala.

 

 

 

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Anna Bonafede, di 84 anni.

Nata a Marsala il 7 marzo 1942, risiedeva in contrada Terrenove, a Marsala,  dove è deceduta il 2 giugno 2026.

La camera ardente è stata allestita presso la Casa di Riposo Villa degli Angeli "Ketty e Gabriella", in contrada Terrenove 74/B a Marsala.

I funerali saranno celebrati giovedì 4 giugno 2026 alle ore 12:30 presso la Chiesa parrocchiale Maria SS. Bambina, in contrada Terrenove a Marsala.

La salma sarà tumulata nel cimitero di Marsala.

 