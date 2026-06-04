Se ne sono andati: Francesco Paolo Denaro (72), Anna Bonafede (84)

Trapani piange l'avvocato Antonino Sugamele: "Ha amato la toga fino all'ultimo giorno"

Trapani perde uno dei suoi avvocati più conosciuti e stimati. È morto nella serata di ieri l'avvocato Antonino "Nino" Sugamele, stroncato da una malattia che non gli ha lasciato scampo. La notizia della sua scomparsa ha...