Se ne sono andati: Francesco Paolo Denaro (72), Anna Bonafede (84)

L'aeroporto di Trapani Birgi vive la sua stagione migliore degli ultimi anni. Nel 2025 ha superato per il terzo anno consecutivo il milione di passeggeri. Il primo trimestre 2026 segna un +50% rispetto allo stesso periodo...
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Francesco Paolo Denaro, di 72 anni.Nato a Marsala il 13 marzo 1954, risiedeva in via Virgilio a Marsala. È deceduto il 2 giugno 2026 a Palermo.La camera ardente è stata...
Trapani perde uno dei suoi avvocati più conosciuti e stimati. È morto nella serata di ieri l'avvocato Antonino "Nino" Sugamele, stroncato da una malattia che non gli ha lasciato scampo. La notizia della sua scomparsa ha...
“Io dono. Non so per chi ma so perchè”.
È questa la stella polare per ogni donatrice e ogni donatore nel percorso che, periodicamente, li conduce in Avis o all'Ospedale per offrire il proprio sangue a...