Marsala, addio a Vincenzo Conticelli

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Vincenzo Conticelli, di 81 anni.
Nato a Marsala il 10 dicembre 1944, risiedeva in contrada Colombaio Lasagna a Marsala, dove è deceduto il 3 giugno 2026.
La camera ardente è stata allestita presso l’ospedale Paolo Borsellino di Marsala fino alle ore 11:00 del 4 giugno 2026; successivamente sarà trasferita presso la propria abitazione dove sarà possibile rendere l’ultimo saluto dalle ore 12:00.
I funerali saranno celebrati giovedì 4 giugno 2026 alle ore 16:00 presso la Chiesa San Francesco di Paola, in corso Calatafimi a Marsala.
La salma sarà tumulata nel cimitero di Marsala.