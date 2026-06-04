La salma di Nino Cusenza torna a Valderice. Lunedì 8 giugno i funerali

La sua improvvisa morte ha suscitato profondo cordoglio tra quanti lo hanno conosciuto e apprezzato per il suo impegno umano, sociale e missionario, che negli anni ha lasciato un segno concreto in tante comunità africane e nel territorio trapanese.
La salma giungerà nella giornata di venerdì 5 giugno 2026, nel tardo pomeriggio, presso la , in via Trapani 13-15 a Valderice, dove sosterà affinché parenti, amici e quanti lo hanno conosciuto possano rendergli omaggio, raccogliendosi in un momento di preghiera e di affettuoso ricordo.
I funerali saranno celebrati lunedì 8 giugno 2026 alle ore 10:00 presso la Basilica Santuario Maria Santissima Annunziata – Madonna di Trapani, dove familiari, amici e conoscenti potranno porgere ad Antonino l’ultimo saluto.
La famiglia desidera ringraziare il Consolato Onorario d’Italia ad Antananarivo, l’Ambasciata d’Italia a Pretoria, le autorità malgasce, Francisco, Christ’oph, le Suore Nazarene presenti in Italia e Madagascar, l’Agenzia Funebre Ludmilla, l’Agenzia Funebre Colletta e tutte le persone che, con sensibilità, impegno e vicinanza, hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Antonino a casa.
La famiglia ringrazia quanti prenderanno parte al dolore e conserveranno nel cuore il ricordo di Antonino.
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