La salma di Nino Cusenza torna a Valderice. Lunedì 8 giugno i funerali

04/06/2026 19:53:00

È con grande commozione che la famiglia rende noto il rientro in Italia di Antonino Cusenza, per tutti Nino. La notizia della sua scomparsa, lo scorso Aprile è arrivata dal Madagascar ed è di quelle che gelano un intero territorio. Nino Cusenza era un volto conosciutissimo di Valderice, imprenditore legato al Baglio Santa Croce e soprattutto anima di una lunga, tenace e instancabile esperienza di solidarietà costruita in Africa attraverso l’associazione Trapani per il Terzo Mondo.

La sua improvvisa morte ha suscitato profondo cordoglio tra quanti lo hanno conosciuto e apprezzato per il suo impegno umano, sociale e missionario, che negli anni ha lasciato un segno concreto in tante comunità africane e nel territorio trapanese.

La salma giungerà nella giornata di venerdì 5 giugno 2026, nel tardo pomeriggio, presso la , in via Trapani 13-15 a Valderice, dove sosterà affinché parenti, amici e quanti lo hanno conosciuto possano rendergli omaggio, raccogliendosi in un momento di preghiera e di affettuoso ricordo.

I funerali saranno celebrati lunedì 8 giugno 2026 alle ore 10:00 presso la Basilica Santuario Maria Santissima Annunziata – Madonna di Trapani, dove familiari, amici e conoscenti potranno porgere ad Antonino l’ultimo saluto.

Per coloro che non potranno essere presenti, sarà possibile seguire la cerimonia funebre in diretta streaming attraverso il sito dell'associazione Trapani per il Terzo Mondo.

La famiglia desidera ringraziare il Consolato Onorario d’Italia ad Antananarivo, l’Ambasciata d’Italia a Pretoria, le autorità malgasce, Francisco, Christ’oph, le Suore Nazarene presenti in Italia e Madagascar, l’Agenzia Funebre Ludmilla, l’Agenzia Funebre Colletta e tutte le persone che, con sensibilità, impegno e vicinanza, hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Antonino a casa.

La famiglia ringrazia quanti prenderanno parte al dolore e conserveranno nel cuore il ricordo di Antonino.

Il servizio funebre è curato dall’Impresa Funebre Colletta, con sede a Valderice.



