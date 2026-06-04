Petrosino, l’Istituto “Gesualdo Nosengo” premiato per il cortometraggio sulle fake news

04/06/2026 11:00:00

L’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino, è stato premiato ieri mattina al Polo Universitario di Trapani nell’ambito del concorso “Cultura della legalità e informazione plurale – Edizione 2026”, nella categoria dedicata ai cortometraggi.

Il riconoscimento è stato assegnato per un reportage realizzato dagli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado, incentrato sul fenomeno delle fake news e sull’importanza di un’informazione corretta, verificata e responsabile.

Un progetto per educare al pensiero critico

L’iniziativa, promossa dalla Prefettura di Trapani, dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, dall’Associazione Siciliana della Stampa e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, punta a diffondere tra i giovani la cultura della legalità e il valore dell’informazione pluralista.

Il lavoro degli studenti ha saputo affrontare con maturità e spirito critico un tema particolarmente attuale, evidenziando come la capacità di verificare le fonti e distinguere i fatti dalle opinioni rappresenti uno strumento fondamentale per la formazione di cittadini consapevoli.

Il lavoro di squadra dietro il successo

Dietro il prestigioso premio c’è stato un percorso caratterizzato da ricerca, creatività, collaborazione e partecipazione attiva. Gli alunni hanno trasformato idee e riflessioni in un prodotto audiovisivo capace di sensibilizzare il pubblico sui rischi della disinformazione.

Fondamentale il contributo dei docenti e dei professionisti che hanno seguito il progetto: il coordinamento è stato affidato a Francesca Randazzo, la regia a Leonardo Sammartano, l’assistenza alla regia a Katia Zichittella, mentre la responsabilità del progetto è stata curata da Rossana Pantaleo. Tutor giornalistico dell’iniziativa è stato Angelo Barraco.

Riconoscimento che guarda al futuro

Per la comunità scolastica del “Gesualdo Nosengo”, il premio rappresenta molto più di un semplice attestato di merito. È la conferma del ruolo della scuola come luogo di crescita culturale e civile, dove gli studenti imparano a leggere la realtà con spirito critico, sviluppando competenze indispensabili per orientarsi nel mondo dell’informazione.

Un traguardo che premia l’impegno degli studenti, la dedizione dei docenti e la collaborazione di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, portando un importante messaggio di legalità, responsabilità e ricerca della verità.



