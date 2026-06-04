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Scuola
04/06/2026 20:40:00

Il Liceo Pascasino Giovanni XXIII di Marsala scuola Polo al Tech skills Forum a Il Cairo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-06-2026/il-liceo-pascasino-giovanni-xxiii-di-marsala-scuola-polo-al-tech-skills-forum-a-il-cairo-450.jpg

Dal 3 al 6 giugno il Liceo Pascasino Giovanni XXIII, nella qualita’ di scuola Polo del Mim, è presente come unica scuola siciliana all’evento Tech skills 2026, forum su competenze tecniche, formazione professionale e futuro del lavoro in Nord Africa e Mediterraneo, con tre docenti, quattro studenti e la Dirigente scolastica, prof.ssa Anna Maria Angileri.


L’iniziativa Tech skills ‘26, alla quale sono presenti delegazioni di 12 diversi Paesi, nasce per affrontare le sfide comuni su skills e lavoro causate da automazione, IA e trasformazione digitale e punta ad allineare sistemi di formazione e mercati del lavoro regionale e a rafforzare la collaborazione tra istruzione e industria. 
Gli studenti saranno impegnati nel corso delle giornate in laboratori attinenti il dialogo tra popoli del Mediterraneo e la progettazione di un futuro sostenibile per gli stessi. 
La Dirigente Anna Maria Angileri esprime grande soddisfazione per la straordinaria esperienza che stanno vivendo i giovani in queste giornate sottolineando l’alto valore formativo dell’evento.
 









Native | 04/06/2026
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