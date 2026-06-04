Il Liceo Pascasino Giovanni XXIII di Marsala scuola Polo al Tech skills Forum a Il Cairo

04/06/2026 20:40:00

Dal 3 al 6 giugno il Liceo Pascasino Giovanni XXIII, nella qualita’ di scuola Polo del Mim, è presente come unica scuola siciliana all’evento Tech skills 2026, forum su competenze tecniche, formazione professionale e futuro del lavoro in Nord Africa e Mediterraneo, con tre docenti, quattro studenti e la Dirigente scolastica, prof.ssa Anna Maria Angileri.



L’iniziativa Tech skills ‘26, alla quale sono presenti delegazioni di 12 diversi Paesi, nasce per affrontare le sfide comuni su skills e lavoro causate da automazione, IA e trasformazione digitale e punta ad allineare sistemi di formazione e mercati del lavoro regionale e a rafforzare la collaborazione tra istruzione e industria.

Gli studenti saranno impegnati nel corso delle giornate in laboratori attinenti il dialogo tra popoli del Mediterraneo e la progettazione di un futuro sostenibile per gli stessi.

La Dirigente Anna Maria Angileri esprime grande soddisfazione per la straordinaria esperienza che stanno vivendo i giovani in queste giornate sottolineando l’alto valore formativo dell’evento.





