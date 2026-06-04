Dipasquale (PD) presenta interrogazione all'Ars sulle spese della Regione per la comunicazione

04/06/2026 15:00:00

Fare piena luce sulle somme spese dalla Regione Siciliana per attività di comunicazione, marketing e promozione. È questo l’obiettivo dell’interrogazione presentata all’Assemblea Regionale Siciliana da Nello Dipasquale, deputato del Partito Democratico.

L’esponente dem chiede al Governo regionale di rendere noti i dettagli delle risorse impegnate e liquidate nel triennio 2024-2026 per campagne pubblicitarie, marketing territoriale, comunicazione istituzionale, gestione dei social media ed eventi promozionali, comprese le iniziative finanziate attraverso fondi europei e fondi di coesione.

«Chiedo di conoscere l’ammontare complessivo delle somme impegnate e liquidate nel triennio 2024-2026 per campagne pubblicitarie, marketing territoriale, comunicazione istituzionale, gestione social ed eventi promozionali», afferma Dipasquale, sottolineando la necessità di garantire maggiore trasparenza sull’utilizzo delle risorse pubbliche e sui criteri adottati per la selezione dei beneficiari.

Nell’interrogazione viene inoltre richiesto quando il Governo intenda pubblicare, in maniera centralizzata e facilmente accessibile, tutti gli affidamenti relativi alle attività di comunicazione e marketing, con l’indicazione dei costi sostenuti, dei soggetti beneficiari e degli obiettivi delle campagne finanziate con fondi regionali, nazionali ed europei.

Secondo il deputato del Pd, una maggiore accessibilità ai dati consentirebbe ai cittadini di verificare come vengono impiegate le risorse pubbliche e di valutare l’efficacia delle iniziative finanziate.

«I soldi dei siciliani non sono un affare privato del governo che può usarli a proprio piacimento – conclude Dipasquale –. Per questo appare doveroso un approfondimento e un livello di trasparenza decisamente migliore rispetto a quello attuale».



