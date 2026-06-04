Il “voto liquido” cambia la politica: partiti sempre più deboli

04/06/2026 06:00:00

C'è un fenomeno che attraversa ormai tutte le competizioni elettorali, dalle amministrative alle regionali, fino alle elezioni nazionali. È il cosiddetto "voto liquido": un consenso che non appartiene più stabilmente ai partiti, ma che si sposta di volta in volta verso il candidato ritenuto più credibile, più forte o semplicemente più convincente in quel determinato momento.

Gli elettori non si riconoscono più nelle tradizionali appartenenze politiche. Si vota una persona, una storia, un volto. E spesso il consenso che oggi premia un candidato domani si trasferisce altrove con la stessa rapidità con cui è arrivato.



Le ragioni sono molteplici. Innanzitutto la profonda crisi dei partiti, che negli anni hanno perso autorevolezza e capacità di rappresentanza. Molte forze politiche non riescono più a interpretare i bisogni reali delle comunità, appaiono lontane dai problemi quotidiani e spesso concentrate esclusivamente sulle dinamiche interne.

A questo si aggiunge una crescente perdita di credibilità. Gli elettori assistono da anni a cambi di casacca, promesse non mantenute, leadership che si alternano senza produrre risultati tangibili.

Assenza di leadership vera

La vera crisi dei partiti è l'assenza di leadership. Capita troppo spesso che si confonda il ruolo con la capacità di guidare una comunità politica. Essere segretario di un partito, infatti, non significa automaticamente essere un leader.

Il leader è colui che riesce a indicare una direzione, a costruire una visione e a generare consenso ben oltre i confini del proprio partito. Oggi la politica soffre proprio di

questa mancanza: abbondano i dirigenti, scarseggiano i leader.

Dov’è la classe dirigente?

E poi c’è un elemento determinante: l'incapacità di costruire una nuova classe dirigente. In molti partiti continuano a dominare gli stessi nomi, gli stessi gruppi di potere, le stesse figure che occupano posizioni di vertice da decenni e soffrono della "sindrome dei matusalemme": dirigenti che resistono al tempo e alle sconfitte.

Il risultato è che gli elettori, non trovando nei partiti luoghi di partecipazione e crescita, finiscono per affidarsi ai singoli candidati, percepiti come più vicini e più autentici rispetto alle organizzazioni che li sostengono.



Il voto liquido è sintomo di una malattia più profonda: finché i partiti non torneranno a essere luoghi di elaborazione, selezione della classe dirigente e risposta concreta ai bisogni dei cittadini, il consenso continuerà a muoversi come acqua tra le dita.

E in questo scenario vincerà non necessariamente il partito più organizzato, ma il candidato capace di interpretare meglio, almeno per un momento, le aspettative di un elettorato sempre più mobile e difficile da conquistare.



