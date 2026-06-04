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Politica
04/06/2026 19:19:00

Anna Caliò assessore al posto di Linda Licari

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-06-2026/anna-calio-assessore-al-posto-di-linda-licari-450.jpg

E’ Anna Caliò ad entrare in giunta,  la prima dei non eletti al consigilio comunale di Marsala in casa Pd.

 

 La rinuncia di Linda Licari ha aperto ad altre dinamiche. C’era la necessità, come indicato dalla sindaca Andreana Patti, di chiudere subito con un nominativo di donna ache entrasse a far parte della nuova Amministrazione. 


Gli assessori a Palazzo Municipale quindi sono quattro: Daniele Nuccio, Anna Caliò, Enrico La Sala, Salvatore Vullo.
 

Mancano ancora tre assessori, che verranno indicati in un secondo momento, quando ci sarà la proclamazione degli eletti in consiglio comunale.









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