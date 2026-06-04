Marsala, Linda Licari rinuncia all'assessorato

04/06/2026 12:21:00

La nuova amministrazione guidata dalla sindaca Andreana Patti deve fare i conti con il primo nodo politico della maggioranza. Linda Licari, segretaria comunale del Partito Democratico e candidata assessore indicata durante la campagna elettorale, avrebbe deciso di non entrare in Giunta e di mantenere il proprio seggio in Consiglio comunale.

La scelta è emersa durante la riunione della direzione cittadina del Pd che si è svolta ieri sera, alla presenza del deputato regionale Dario Safina.

Licari resta consigliera comunale

Secondo quanto emerso nel corso dell'incontro, Licari avrebbe già comunicato la propria decisione alla sindaca Patti. Forte degli oltre 900 voti ottenuti alle recenti elezioni amministrative, avrebbe spiegato di voler rappresentare direttamente in aula gli elettori che l'hanno sostenuta.

La scelta apre però una questione politica. Formalmente non esiste incompatibilità tra il ruolo di assessore e quello di consigliere comunale. Tuttavia, durante la costruzione della coalizione che ha sostenuto Andreana Patti, era stato assunto l'impegno politico a evitare il doppio incarico. Chi fosse entrato in Giunta avrebbe dovuto lasciare il posto in Consiglio.

Il dibattito interno ai democratici

La decisione della segretaria non sarebbe stata accolta unanimemente. Durante la riunione alcuni esponenti dell'area minoritaria del partito avrebbero contestato il metodo seguito, ritenendo che la questione dovesse essere discussa prima negli organismi dirigenti del Pd e solo successivamente con la sindaca.

Alla fine, però, la linea proposta da Licari avrebbe ottenuto un ampio consenso. Il partito avrebbe quindi deciso di indicare una rosa di nomi dalla quale la sindaca sceglierà il futuro assessore di riferimento del Pd.

Il nodo delle quote di genere

La decisione arriva mentre la composizione della Giunta è ancora incompleta. Al momento Patti ha già nominato Daniele Nuccio, Enrico La Sala e Salvatore Vullo, ma restano ancora tre caselle da riempire.

C'è inoltre il vincolo del rispetto delle quote di genere. Per questo motivo almeno una delle prossime nomine dovrà riguardare una donna, salvo che la sindaca non decida di completare contestualmente l'intera squadra di governo.



