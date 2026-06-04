Da Palermo all'aeroporto di Trapani Birgi in bus, anche di notte

04/06/2026 09:15:00

L'aeroporto di Trapani Birgi vive la sua stagione migliore degli ultimi anni. Nel 2025 ha superato per il terzo anno consecutivo il milione di passeggeri. Il primo trimestre 2026 segna un +50% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Dall'estate sono operative 24 rotte Ryanair con due aerei basati nello scalo, e da aprile è tornata anche Ita Airways con un volo giornaliero per Roma Fiumicino.

Più voli significa più persone che devono raggiungere uno scalo che, per chi vive a Palermo o transita dal Falcone e Borsellino, resta distante quasi due ore di strada. E qui entra in gioco un collegamento che esiste da tempo ma che non tutti conoscono.



Corse tutto il giorno sulla linea Palermo – Aeroporto Trapani Birgi

Autoservizi Salemi — azienda di trasporti attiva dal 1948 — collega Palermo all'aeroporto di Trapani Birgi con corse giornaliere. La prima parte alle 3:00 del mattino (3:30 la domenica), in tempo per i voli delle 6. L'ultima corsa da Trapani Birgi verso Palermo è alle 00:45 o all'1:30, in base ai giorni della settimana, per chi atterra a tarda notte.

Non si tratta di una linea solo per pendolari mattinieri. Le corse coprono l'intera giornata, con frequenze distribuite tra le 6:15 e le 18:30 nei giorni feriali, e cinque collegamenti anche la domenica.



Si parte anche dall'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo

Un dettaglio che può fare la differenza: la linea Palermo – Aeroporto Trapani Birgi ha una fermata all'aeroporto Falcone e Borsellino. Per chi arriva da Bagheria, Carini, Villabate o Termini Imerese e deve prendere un volo da Birgi, è un punto di raccordo comodo: si evita di entrare nel centro di Palermo e la tariffa è più bassa — 8,40 euro a tratta per gli adulti, 4,20 per i bambini fino a 10 anni. Dal capolinea di Palermo il biglietto costa 11 euro (5,50 bambini).



Biglietto flessibile e tracking in tempo reale

Il biglietto è valido per l'intera giornata: se il volo è in ritardo o cambia qualcosa nei programmi, si può salire sulla corsa successiva senza sovrapprezzo, salvo disponibilità di posti. I biglietti si acquistano online su booking.autoservizisalemi.it oppure direttamente dall'app Autoservizi Salemi (disponibile su App Store e Google Play), che consente anche di seguire la posizione del bus in tempo reale.

Ogni passeggero può portare un bagaglio da stiva e uno a mano, inclusi nel prezzo. Il viaggio dura circa un'ora e 45 minuti da Palermo città all'aeroporto di Trapani Birgi.



Dove prendere il bus e come prenotare

Gli orari completi della linea Palermo – Aeroporto Trapani Birgi, sia in andata sia in ritorno, sono consultabili sul sito autoservizisalemi.it. Chi parte dall'Aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo trova la fermata lungo il percorso della stessa linea. A Trapani Birgi la fermata si trova nell'area bus all'esterno della zona Arrivi.



Per informazioni: 0923 981120 (dal lunedì al venerdì, 09:00-13:00 e 15:00-19:00) oppure booking@autoservizisalemi.it.



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



