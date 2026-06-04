Traffico di droga a San Giuliano, inizia il processo "Nirvana"

04/06/2026 06:00:00

Un rione, una palazzina popolare, beni intestati ad altri, contatti mantenuti anche dal carcere e un presunto giro di droga con epicentro a San Giuliano. Comincia oggi il processo per una parte degli indagati dell’operazione “Nirvana”, l’inchiesta dei Carabinieri che a gennaio aveva scosso Trapani ed Erice.

Il giudizio immediato, chiesto dalla Procura e disposto dal gip Samuele Corso, riguarda sei persone.

Alla sbarra ci sono Ivan Randazzo, 42 anni, indicato dagli investigatori come il presunto vertice del gruppo, Tania Minaudo, Pietro Minaudo, Mario Pace, Salvatore Di Pietra e Vito Cascio.

L’operazione era scattata a gennaio con tredici misure cautelari: nove persone erano finite in carcere, tre ai domiciliari e una era stata raggiunta dall’interdizione dai pubblici uffici.

Il processo che si apre oggi riguarda soltanto una parte dell’inchiesta. Il pubblico ministero Andrea Tarondo ha infatti stralciato, per il momento, le posizioni degli altri indagati.

Al centro del dibattimento ci saranno le accuse di intestazione fittizia di beni, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, anche all’interno della casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani, e le contestazioni di evasione dai domiciliari, queste ultime a carico di Randazzo.

Secondo l’accusa, Randazzo avrebbe avuto un ruolo centrale nel controllo del gruppo. Gli investigatori lo indicano come il “rais” del rione popolare di San Giuliano.

La base del presunto sistema sarebbe stata una palazzina popolare in cui viveva Randazzo. Un immobile che, pur essendo confiscato, sarebbe rimasto nella sua disponibilità.

L’indagine, condotta dai Carabinieri del Reparto operativo provinciale tra marzo 2022 e l’estate del 2023, avrebbe ricostruito un quadro fatto di traffico di droga, estorsioni, “cavalli di ritorno”, gestione di affari illeciti e beni schermati.

Uno dei capitoli riguarda il patrimonio ritenuto riconducibile a Randazzo: attività commerciali, auto di lusso e beni per un valore di circa 300 mila euro.

Tra gli episodi contestati c’è anche l’intestazione fittizia di vetture, formalmente attribuite ad altri soggetti ma considerate dagli inquirenti nella reale disponibilità dell’indagato.

Centrale anche il filone della droga. Secondo la Procura, Randazzo avrebbe continuato a mantenere contatti e a impartire indicazioni anche durante la detenzione, utilizzando i colloqui con i familiari per far arrivare messaggi all’esterno.

Le contestazioni riguardano hashish, cocaina e crack, con episodi collocati tra il 2023 e il 2024.

L’operazione “Nirvana” aveva fatto emergere anche altri filoni, che restano al momento fuori dal processo che comincia oggi. Tra questi quello degli alloggi popolari, con presunte assegnazioni irregolari e mazzette, e quello relativo a un agente della Polizia Municipale che, secondo l’accusa, avrebbe utilizzato l’auto di servizio per recarsi da Randazzo mentre quest’ultimo era ai domiciliari.

Ora la vicenda passa dalle carte dell’indagine all’aula di tribunale.



