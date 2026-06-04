Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Giudiziaria
04/06/2026 07:27:00

Corte dei Conti: l’ex senatore D’Alì non deve risarcire lo Stato per danno d’immagine

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-06-2026/1780551097-0-corte-dei-conti-l-ex-senatore-d-ali-non-deve-risarcire-lo-stato-per-danno-d-immagine.jpg

La Corte dei Conti ha respinto la richiesta di risarcimento per danno d’immagine allo Stato avanzata dalla Procura nei confronti dell’ex senatore trapanese Antonio D'Alì. La domanda risarcitoria ammontava a 1 milione e 800 mila euro ed era stata formulata in relazione alla condanna definitiva dell’ex parlamentare per concorso esterno in associazione mafiosa. La decisione è stata assunta dai giudici della Corte dei Conti presieduti da Anna Luisa Carra, che hanno accolto le argomentazioni della difesa rappresentata dagli avvocati Giovanni e Giuseppe Immordino.

 

Accolta la tesi della non retroattività

 

Al centro della vicenda vi è l’applicazione della normativa che disciplina il danno d’immagine arrecato alla pubblica amministrazione. Secondo i legali dell’ex senatore, il reato contestato a D’Alì sarebbe stato commesso in un periodo antecedente all’entrata in vigore della disciplina che consente di richiedere il risarcimento per questo tipo di danno.

La Corte dei Conti ha condiviso tale impostazione, escludendo quindi la possibilità di applicare retroattivamente la norma e rigettando la richiesta avanzata dalla Procura.

 

La condanna definitiva per concorso esterno

 

Resta comunque definitiva la condanna penale inflitta a D’Alì. Nel 2022 la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza che lo ha condannato a sei anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Attualmente l’ex senatore sta scontando la pena nel carcere di Opera, in provincia di Milano.

D’Alì è stato sottosegretario al Ministero dell’Interno dal 2001 al 2006 e, secondo quanto accertato nei processi penali, avrebbe messo il proprio ruolo istituzionale a disposizione di esponenti di vertice di Cosa Nostra, tra cui Matteo Messina Denaro e Salvatore Riina.

 

Il calcolo del presunto danno erariale

 

Per la Procura della Corte dei Conti il danno all’immagine dello Stato corrispondeva agli emolumenti percepiti dall’ex parlamentare nel periodo compreso tra il 1994, anno della sua prima elezione al Parlamento, e il 2006, quando concluse l’esperienza di governo come sottosegretario.

Con la sentenza depositata dai giudici contabili, la richiesta di risarcimento è stata definitivamente respinta, chiudendo così il procedimento sul fronte erariale, mentre resta immutata la condanna penale già passata in giudicato.

 









Native | 03/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780477035-0-trame-di-vino-a-marsala-due-giornate-dedicate-al-racconto-del-vino-tra-identita-territorio-ed-enoturismo.jpg

“Trame di Vino”: a Marsala due giornate dedicate al racconto...

Native | 01/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779259737-0-avis-marsala-e-cesvop-io-dono-non-so-per-chi-ma-so-perche.jpg

Avis Marsala e CeSVoP: “Io dono. Non so per chi ma so...

Native | 25/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/1779716768-0-sbalzi-termici-e-stile-come-stratificare-e-definire-la-silhouette-in-mezza-stagione.jpg

Sbalzi termici e stile: come stratificare e definire la silhouette in...