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Cultura

» Giornalismo
04/06/2026 22:00:00

Legalità e informazione pluraoe: premiate le scuole di Castelvetrano, Petrosino e Mazara

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Si è svolta nell’Aula Magna del Polo Territoriale Universitario di Trapani, la cerimonia di premiazione del concorso giornalistico “Cultura della legalità e informazione plurale”, promosso da Assostampa Trapani in collaborazione con la Prefettura di Trapani, l’Ufficio Scolastico Provinciale e l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia.

L’iniziativa, che ha coinvolto numerosi studenti delle scuole secondarie della provincia, ha rappresentato l’ultima tappa delle manifestazioni organizzate dalla Prefettura per celebrare la Festa della Repubblica e l’80° anniversario dell’Assemblea Costituente, del referendum istituzionale e del primo voto delle donne.

 

Ad aggiudicarsi il primo posto nelle tre categorie previste dal concorso sono stati:

  • l’Istituto Superiore Ferrigno-Accardi-Titone di Castelvetrano, per la categoria “articolo”;
  • l’Istituto Comprensivo Nosengo di Petrosino, per la categoria “cortometraggio multimediale”;
  • l’Istituto di Istruzione Superiore Ferrara di Mazara del Vallo, per la categoria “podcast”.

 

L’obiettivo del concorso è stato quello di promuovere tra i giovani la cultura della legalità, la libertà di stampa e il valore dell’informazione pluralista, elementi fondamentali del sistema democratico, sensibilizzando al contempo sui rischi della disinformazione e dell’eccesso informativo.

Alla cerimonia sono intervenuti il prefetto di Trapani, Daniela Lupo, il presidente del Polo Territoriale Universitario di Trapani, Giorgio Scichilone, il vice segretario regionale di Assostampa Sicilia, Roberto Leone, e il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, Gabriele Paci, che ha tenuto una relazione sul tema del rapporto tra giustizia e informazione. A moderare l’incontro è stato il segretario provinciale di Assostampa Trapani, Vito Orlando.

Al concorso hanno partecipato dieci istituzioni scolastiche della provincia, ciascuna affiancata da un giornalista tutor incaricato da Assostampa per supportare gli studenti nella realizzazione degli elaborati.

 

La commissione valutatrice ha inoltre assegnato tre riconoscimenti speciali:

  • Targa speciale “Scuola secondaria di primo grado” all’Istituto Comprensivo Statale Eugenio Pertini;
  • Targa speciale “Legalità e Informazione” all’Istituto Autonomo Comprensivo Giuseppe Pitrè;
  • Targa speciale “Qualità multimediale ed efficacia espressiva” all’Istituto Comprensivo G. C. Ciaccio Montalto.

La manifestazione è stata arricchita dagli intermezzi musicali degli allievi del Conservatorio Antonio Scontrino, tra cui il violinista Gianni Burriesci.

 

 

 

 

 

 

 









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