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» Dai Comuni
04/06/2026 12:37:00

Marsala, continua il lavaggio e l'igienizzazione del centro storico della città

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-06-2026/1780570097-0-marsala-continua-il-lavaggio-e-l-igienizzazione-del-centro-storico-della-citta.jpg

Prosegue a Marsala il programma di lavaggio e igienizzazione delle strade e delle piazze del centro storico. Nella notte tra giovedì e venerdì gli operatori di Formula Ambiente saranno impegnati in un nuovo intervento straordinario che interesserà diverse aree del cuore cittadino. Le operazioni riguarderanno le piazze Carmine, Purgatorio e Unità d’Italia, oltre alle vie Cammareri Scurti e Garraffa-Largo Partigiani Marsalesi, nell’area degli scavi di San Girolamo.

 

L’intervento prenderà il via subito dopo la mezzanotte e proseguirà fino alle prime ore del mattino di venerdì, con l’obiettivo di garantire una pulizia approfondita e un adeguato livello di igiene urbana nelle zone maggiormente frequentate da residenti e visitatori.

 

Per consentire lo svolgimento delle operazioni, l’Amministrazione invita gli esercenti di bar, ristoranti e attività dotate di dehors a rimuovere entro la mezzanotte gli arredi collocati sul suolo pubblico, così da agevolare il passaggio dei mezzi e permettere il completamento del servizio senza ostacoli. L’iniziativa rientra nel piano di manutenzione e decoro urbano predisposto per il centro storico, particolarmente frequentato nel periodo estivo.

 

 



Dai Comuni | 2026-06-02 17:24:00
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