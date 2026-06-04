Alcamo, affidato un bene confiscato alla mafia: sarà destinato a fini sociali

04/06/2026 20:10:00

Un immobile confiscato alla criminalità organizzata, situato in via del Carroccio, è stato assegnato dal Comune di Alcamo alla Cooperativa Sociale Trinacria Elix per la realizzazione di un progetto con finalità sociali.

L’affidamento arriva al termine dell’iter avviato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale, che aveva pubblicato un avviso pubblico per individuare un organismo cui concedere gratuitamente il bene confiscato. In seguito alla valutazione delle proposte presentate e alla graduatoria di merito, l’immobile è stato assegnato alla cooperativa risultata in possesso di tutti i requisiti richiesti.

«È evidente che lo scopo primario della convenzione siglata nei giorni scorsi – afferma l’assessore alla Gestione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, Vito Lombardo – è la valorizzazione del bene confiscato, permettendo così alla comunità di riappropriarsi di una risorsa sottratta illecitamente alla stessa. Grazie al Codice Antimafia il bene viene messo al servizio della cittadinanza attraverso lo sviluppo di un modello socialmente responsabile, in grado di conciliare il riuso dei beni confiscati con il raggiungimento di specifici obiettivi sociali».

L’immobile è stato concesso a titolo gratuito per una durata di nove anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta su richiesta dell’assegnatario. L’eventuale proroga sarà subordinata alla valutazione da parte dell’amministrazione comunale dei risultati ottenuti, dello stato di conservazione del bene e della sostenibilità del progetto realizzato.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di recupero e valorizzazione dei beni confiscati alla mafia, trasformando patrimoni sottratti alla criminalità in opportunità di crescita sociale e di servizio per la collettività.



