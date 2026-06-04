Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
04/06/2026 13:03:00

Ubriachi alla guida ad Alcamo e Castellammare, quattro denunce

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-06-2026/ubriachi-alla-guida-ad-alcamo-e-castellammare-quattro-denunce-450.jpg

Quattro persone sono state denunciate dai Carabinieri della Compagnia di Alcamo durante i controlli effettuati nel ponte del 2 giugno tra Alcamo e Castellammare del Golfo.

 

I servizi sono stati disposti in linea con le indicazioni della Prefettura di Trapani, nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’attenzione si è concentrata soprattutto sul rispetto del Codice della strada e sulla guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti.

 

Al termine dei controlli, i militari hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Trapani quattro persone: tre alcamesi e un turista. Tutti sono stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. In alcuni casi i valori rilevati erano superiori anche alla soglia massima prevista dal Codice della strada.

I controlli si aggiungono a quelli ordinariamente svolti dai reparti del Comando provinciale dei Carabinieri di Trapani per la prevenzione e repressione dei reati.

L’Arma fa sapere che l’attività proseguirà anche nelle prossime settimane, soprattutto in vista della stagione estiva e del maggiore afflusso di giovani, turisti e visitatori nei centri della costa.



Cronaca | 2026-06-03 16:52:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/maresciallo-di-petrosino-salva-un-passeggero-in-aereo-250.jpg

Maresciallo di Petrosino salva un passeggero in aereo

Un passeggero perde conoscenza durante l'imbarco, il panico che si diffonde tra i presenti e poi l'intervento provvidenziale di un maresciallo dei Carabinieri originario di Petrosino. È accaduto la sera del 18 maggio scorso a bordo di...







Native | 04/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780483711-0-da-palermo-all-aeroporto-di-trapani-birgi-in-bus-anche-di-notte.jpg

Da Palermo all'aeroporto di Trapani Birgi in bus, anche di notte

Native | 03/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780477035-0-trame-di-vino-a-marsala-due-giornate-dedicate-al-racconto-del-vino-tra-identita-territorio-ed-enoturismo.jpg

“Trame di Vino”: a Marsala due giornate dedicate al racconto...

Native | 01/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779259737-0-avis-marsala-e-cesvop-io-dono-non-so-per-chi-ma-so-perche.jpg

Avis Marsala e CeSVoP: “Io dono. Non so per chi ma so...