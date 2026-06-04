Ubriachi alla guida ad Alcamo e Castellammare, quattro denunce

04/06/2026 13:03:00

Quattro persone sono state denunciate dai Carabinieri della Compagnia di Alcamo durante i controlli effettuati nel ponte del 2 giugno tra Alcamo e Castellammare del Golfo.

I servizi sono stati disposti in linea con le indicazioni della Prefettura di Trapani, nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’attenzione si è concentrata soprattutto sul rispetto del Codice della strada e sulla guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti.

Al termine dei controlli, i militari hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Trapani quattro persone: tre alcamesi e un turista. Tutti sono stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. In alcuni casi i valori rilevati erano superiori anche alla soglia massima prevista dal Codice della strada.

I controlli si aggiungono a quelli ordinariamente svolti dai reparti del Comando provinciale dei Carabinieri di Trapani per la prevenzione e repressione dei reati.

L’Arma fa sapere che l’attività proseguirà anche nelle prossime settimane, soprattutto in vista della stagione estiva e del maggiore afflusso di giovani, turisti e visitatori nei centri della costa.



