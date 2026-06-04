Tragedia sul lavoro a Trapani. Meccanico muore schiacciato da un camion

04/06/2026 20:45:00

È morto all’ospedale Civico di Palermo Salvatore Consolatevi, meccanico trapanese di 53 anni, rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio in un incidente sul lavoro nella sua officina.

La tragedia è avvenuta intorno alle 17. L’uomo stava lavorando sotto un camion quando, per cause ancora da accertare, il mezzo è crollato schiacciandolo.

L’allarme è scattato subito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i Carabinieri.

Consolatevi è stato trasportato prima al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e i medici hanno disposto il trasferimento d’urgenza al Civico di Palermo.

Questa mattina il suo cuore ha smesso di battere.

I Carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e dovranno chiarire come sia potuta cedere la struttura che sosteneva il camion.

Quella di Salvatore Consolatevi è la seconda vittima sul lavoro nel Trapanese dall’inizio del 2026. A febbraio, a Mazara del Vallo, era morto Francesco Greco, operaio di 53 anni, precipitato da un edificio mentre stava montando un condizionatore d’aria.



