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Cronaca
04/06/2026 20:45:00

Tragedia sul lavoro a Trapani. Meccanico muore schiacciato da un camion

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-06-2026/tragedia-sul-lavoro-a-trapani-meccanico-muore-schiacciato-da-un-camion-450.jpg

 È morto all’ospedale Civico di Palermo Salvatore Consolatevi, meccanico trapanese di 53 anni, rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio in un incidente sul lavoro nella sua officina.

 

La tragedia è avvenuta intorno alle 17. L’uomo stava lavorando sotto un camion quando, per cause ancora da accertare, il mezzo è crollato schiacciandolo.

L’allarme è scattato subito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i Carabinieri.

 

Consolatevi è stato trasportato prima al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e i medici hanno disposto il trasferimento d’urgenza al Civico di Palermo.

Questa mattina il suo cuore ha smesso di battere.

 

I Carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e dovranno chiarire come sia potuta cedere la struttura che sosteneva il camion.

Quella di Salvatore Consolatevi è la seconda vittima sul lavoro nel Trapanese dall’inizio del 2026. A febbraio, a Mazara del Vallo, era morto Francesco Greco, operaio di 53 anni, precipitato da un edificio mentre stava montando un condizionatore d’aria.



Cronaca | 2026-06-03 16:52:00
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