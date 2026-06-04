Tragedia sul lavoro a Trapani. Meccanico muore schiacciato da un camion

È morto all’ospedale Civico di Palermo Salvatore Consolatevi, meccanico trapanese di 53 anni, rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio in un incidente sul lavoro nella sua officina.
La tragedia è avvenuta intorno alle 17. L’uomo stava lavorando sotto un camion quando, per cause ancora da accertare, il mezzo è crollato schiacciandolo.
L’allarme è scattato subito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i Carabinieri.
Consolatevi è stato trasportato prima al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e i medici hanno disposto il trasferimento d’urgenza al Civico di Palermo.
Questa mattina il suo cuore ha smesso di battere.
I Carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e dovranno chiarire come sia potuta cedere la struttura che sosteneva il camion.
Quella di Salvatore Consolatevi è la seconda vittima sul lavoro nel Trapanese dall’inizio del 2026. A febbraio, a Mazara del Vallo, era morto Francesco Greco, operaio di 53 anni, precipitato da un edificio mentre stava montando un condizionatore d’aria.