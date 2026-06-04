Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
04/06/2026 09:25:00

Controlli e sanzioni della Guardia Costiera alle Egadi e lungo la costa trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-06-2026/1780558689-0-controlli-e-sanzioni-della-guardia-costiera-alle-egadi-e-lungo-la-costa-trapanese.jpg

Le favorevoli condizioni meteorologiche e il lungo ponte culminato con la Festa della Repubblica hanno segnato l’avvio della stagione balneare 2026 lungo le coste trapanesi e nell’arcipelago delle Egadi. Per questo motivo la Guardia Costiera di Trapani ha intensificato le attività di vigilanza e controllo in mare per garantire la sicurezza della navigazione, la tutela dei bagnanti e il rispetto delle norme che regolano il diporto nautico.

I controlli sono stati effettuati dalle unità navali dislocate nei porti di Trapani, Favignana, Marettimo, San Vito Lo Capo e Castellammare del Golfo.

 

Verifiche su noleggi, locazioni e attività subacquee

Particolare attenzione è stata riservata alle unità da diporto impiegate per uso commerciale, come quelle utilizzate per attività di locazione, noleggio e servizi subacquei. Gli accertamenti hanno riguardato soprattutto la regolarità delle autorizzazioni, la presenza delle dotazioni di sicurezza obbligatorie, il rispetto dei limiti di distanza dalla costa e il numero massimo di persone trasportabili.

L’utilizzo commerciale delle unità da diporto rappresenta un settore in continua crescita nel circondario marittimo trapanese, in particolare nelle acque dell’arcipelago delle Egadi e della Riserva dello Zingaro, grazie anche alle recenti disposizioni normative che ne hanno favorito la diffusione, pur mantenendo rigorosi standard di sicurezza.

 

Comportamenti corretti, ma non mancano le violazioni

Secondo quanto riferito dalla Capitaneria di Porto, la maggior parte dei controlli ha evidenziato un sostanziale rispetto delle norme da parte di diportisti e operatori del settore nautico. Tuttavia, sono state riscontrate alcune violazioni dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare.

Le infrazioni hanno riguardato principalmente il mancato rispetto delle distanze minime dalla costa previste per la navigazione e il superamento del numero massimo di passeggeri consentito a bordo di natanti e imbarcazioni adibiti a uso commerciale.

Nel complesso sono state elevate sanzioni amministrative per un importo totale di 1.300 euro.

 

Controlli rafforzati durante tutta l’estate

La Capitaneria di Porto di Trapani ha annunciato che l’attività di vigilanza sarà ulteriormente intensificata nei mesi estivi, quando il flusso turistico raggiungerà i livelli più elevati.

L’invito rivolto a diportisti, operatori nautici e utenti del mare è quello di rispettare rigorosamente le norme sulla sicurezza della navigazione, osservando i limiti di velocità e le distanze dalla costa e evitando di transitare nelle aree riservate alla balneazione, istituite proprio per garantire la sicurezza dei bagnanti.



Cronaca | 2026-06-03 16:52:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/maresciallo-di-petrosino-salva-un-passeggero-in-aereo-250.jpg

Maresciallo di Petrosino salva un passeggero in aereo

Un passeggero perde conoscenza durante l'imbarco, il panico che si diffonde tra i presenti e poi l'intervento provvidenziale di un maresciallo dei Carabinieri originario di Petrosino. È accaduto la sera del 18 maggio scorso a bordo di...

Cronaca | 2026-06-04 09:17:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-06-2026/1780557515-0-buongiorno24-del-4-giugno-2026.jpg

Buongiorno24 del 4 Giugno 2026

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, su Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e spiegare i fatti più importanti del giorno. In apertura torniamo sul caso delle aggressioni ai lavoratori...







Native | 04/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780483711-0-da-palermo-all-aeroporto-di-trapani-birgi-in-bus-anche-di-notte.jpg

Da Palermo all'aeroporto di Trapani Birgi in bus, anche di notte

Native | 03/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780477035-0-trame-di-vino-a-marsala-due-giornate-dedicate-al-racconto-del-vino-tra-identita-territorio-ed-enoturismo.jpg

“Trame di Vino”: a Marsala due giornate dedicate al racconto...

Native | 01/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779259737-0-avis-marsala-e-cesvop-io-dono-non-so-per-chi-ma-so-perche.jpg

Avis Marsala e CeSVoP: “Io dono. Non so per chi ma so...