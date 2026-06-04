Buongiorno24 del 4 Giugno 2026

04/06/2026 09:17:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, su Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e spiegare i fatti più importanti del giorno.

In apertura torniamo sul caso delle aggressioni ai lavoratori stranieri nelle campagne marsalesi. Dopo le denunce e le testimonianze raccolte negli ultimi giorni, interviene anche la sindaca Andreana Patti, che parla di episodi gravi e annuncia la partecipazione a un tavolo tecnico sulla sicurezza convocato dalla Prefettura di Trapani.

Ci occupiamo poi della sanità trapanese. Si chiude la fase degli incidenti probatori nell'inchiesta sui ritardi nella refertazione degli esami istologici all'Asp di Trapani. Dalla perizia emergono nuove possibili responsabilità e l'indagine potrebbe allargarsi ulteriormente, mentre si attendono le decisioni della Procura.

Sempre sul fronte della sanità, a Palermo un anziano di 87 anni è morto dopo essere stato trovato ferito nel reparto di degenza del Policlinico. Per la vicenda è stato aperto un fascicolo e risulta indagato un altro paziente ricoverato nella stessa stanza.

Parleremo anche della sentenza della Corte dei Conti che riguarda l'ex senatore trapanese Antonio D'Alì. I giudici hanno respinto la richiesta di risarcimento da un milione e ottocentomila euro avanzata dalla Procura contabile per il presunto danno di immagine allo Stato.

Spazio poi agli sviluppi del caso di San Vito Lo Capo, dove un alunno di prima media ha ferito un professore durante una lezione. È stato convocato il consiglio d'istituto e tra le ipotesi disciplinari c'è anche la bocciatura. Gli investigatori continuano ad analizzare il video dell'aggressione e i contatti del ragazzo sui social.

Da Marsala arriva invece una notizia legata alla memoria e alla legalità. A dieci anni dall'uccisione del maresciallo dei Carabinieri Silvio Mirarchi, un plesso scolastico porterà il suo nome. Una cerimonia molto partecipata ha ricordato il sacrificio del sottufficiale, Medaglia d'Oro al Valor Civile.

Ci occupiamo inoltre dei problemi del trasporto pubblico a Trapani. I conti dell'Atm continuano a preoccupare, con perdite stimate in oltre due milioni di euro nei prossimi anni e nuove polemiche sulla gestione del servizio e sulle corse ridotte nei giorni festivi.

Infine uno sguardo alla Regione Siciliana, dove continua il dibattito sulla legge che sospende i concorsi e le assunzioni negli enti regionali. Il provvedimento non è ancora stato pubblicato e nel frattempo si moltiplicano le polemiche sulle procedure già avviate da alcuni enti.

Questi e altri approfondimenti nella puntata di oggi di Buongiorno24, in diretta su Tp24.it, sui canali social di Tp24 e su Rmc 101, per sapere e capire cosa accade ogni giorno nel nostro territorio.



