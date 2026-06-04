4 Giugno: colpita San Pietroburgo, mozione contro Trump, un italiano in finale a Parigi

04/06/2026 07:09:00

E' il 4 Giugno 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Droni ucraini hanno colpito un terminal petrolifero a San Pietroburgo, in questi giorni sede del Forum economico russo, e una nave da guerra ormeggiata. Per Putin sta diventando sempre più difficile presentarsi come un leader che domina la situazione

• A Washington la Camera dei rappresentanti ha votato una mozione per chiedere il ritiro dall’Iran. Ora la dovrà votare anche il Senato. Ma si tratta di un atto solo simbolico perché Trump ha diritto di veto



• L’Agenzia internazionale per l’energia atomica afferma di non essere più in grado di verificare lo stato delle scorte di uranio dell’Iran

• Israele non vuole rinunciare all’opportunità di sradicare Hezbollah dal Libano meridionale. Per questo la trattativa di Trump con gli iraniani rischia di saltare

• Grande successo dei tennisti italiani a Parigi. Flavio Cobolli ha domato il canadese Auger-Aliassime, mentre Matteo Arnaldi ha prevalso su Matteo Berrettini, costretto al ritiro da un infortunio. I due italiani si incontreranno in semifinale e perciò in finale giocherà sicuramente un italiano

• La Procura generale di Milano ha chiuso il caso sulla grazia concessa a Nicole Minetti: i fatti raccontati dal Fatto «non corrispondono al vero»

• Nella guerra sull’eredità Del Vecchio si apre un nuovo fronte. Rocco Basilico ha risposto alla madre con una diffida formale

• L’Ai Claude Mythos potrebbe presto arrivare anche in Italia: Anthropic ha annunciato di essere pronta a «estendere la partnership a circa 150 nuove organizzazioni»

• Emanuele Pozzolo – il deputato ex Fdi coinvolto nella sparatoria di Capodanno 2024, ora passato con Vannacci – è finito fuori strada con il suo suv. Aveva un tasso alcolemico superiore al limite

• È scoppiata una crisi diplomatica tra Norvegia e Malaysia a causa della mancata consegna di alcuni missili dalla prima alla seconda

• Oggi, 37esimo anniversario di Piazza Tiananmen, a diversi parenti delle vittime della repressione del governo cinese è stato vietato visitare le tombe dei propri cari

• Lucia, 80 anni, triestina, non poteva più svolgere alcun tipo di attività senza l’assistenza continua dei caregiver. Si è fatta portare in Svizzera per morire con il suicidio assistito

• Forse San Marino avrà una legge sull’eutanasia prima dell’Italia

• Pina Picierno lascia il Pd

• Il festival della letteratura di Salerno ha ritirato l’invito a Erri De Luca, perché di recente si è definito sionista

• Salvini e Francesca Verdini, coppia fissa dal 2019, sarebbero pronti a sposarsi. Pare che lei di recente abbia fatto la cresima, condizione necessaria per le nozze in chiesa

• Questo sabato Peter Phillips, figlio della principessa Anna, sposerà un’infermiera del Nhs in una chiesetta di campagna del Gloucestershire

• Ecco i finalisti del premio Strega: Michele Mari con I convitati di pietra, Alcide Pierantozzi con Lo sbilico, Bianca Pitzorno con La sonnambula, Elena Rui con Vedove di Camus, Teresa Ciabatti con Donnaregina, Matteo Nucci con Platone. Una storia d’amore

• A 96 anni appena compiuti, Clint Eastwood potrebbe aver chiuso il suo lungo viaggio nel cinema. Il figlio Kyle dice che suo padre «ormai è in pensione»

• Gli Uccelli di Alfred Hitchcock verrà riproposto come serie tv

• Il tifoso juventino Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, rimasto gravemente ferito durante i disordini scoppiati prima del derby Torino-Juventus, il 24 maggio, è uscito dalla terapia intensiva

• È morto don Bruno Kant, prete di 110 anni, uomo più vecchio di Germania e sacerdote più anziano del mondo. Al suo ultimo compleanno gli aveva fatto gli auguri anche papa Leone

• Se ne sono andati il cantante statunitense Peabo Bryson (75) e la giornalista Carola Frediani (51)



Titoli

Corriere della sera: Energia, così l’aiuto europeo

la Repubblica: Energia, più flessibilità / le condizioni della Ue

La Stampa: La vendetta di Zelensky / colpita San Pietroburgo

Il Sole 24 Ore: Auto aziendali, ecco le nuove regole

Il Messaggero: Voucher-energia da 100 euro

Il Giornale: Soldi per l’energia, vince l’Italia

Avvenire: Gli ultimissimi

Qn: Viaggio tra i nuovi schiavi / Bracciati per 3 euro l’ora

Il Fatto: Le indagini su Minetti le ha fatte Minetti

Leggo: Ue, 14 miliardi all’Italia per l’energia

Libero: Le toghe affondano Travaglio

La Verità: I magistrati tradiscono Mattarella con la Minetti

Il Mattino: Energia, 14 miliardi in più all’Italia

il manifesto: Bocciati e contenti

il Quotidiano del Sud: Bruxelles avverte l’Italia / «Riforme green, non sussidi»

Domani: Il governo esulta per l’energia / Ma l’Ue: «No a taglia alle accise»



