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Cittadinanza
04/06/2026 11:20:00

MaB UNESCO, Tranchida: “Ascoltare tutti, ma non trasformare la candidatura in uno scontro”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-06-2026/1780564682-0-mab-unesco-tranchida-ascoltare-tutti-ma-non-trasformare-la-candidatura-in-uno-scontro.jpg

Sul dibattito che si è acceso attorno alla candidatura delle “Saline di Sicilia” a Riserva della Biosfera MaB UNESCO, interviene il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida. Il primo cittadino invita ad abbassare i toni e ad aprire un confronto che coinvolga istituzioni, imprese, professionisti, associazioni e cittadini.


Tranchida ricorda che la Giunta comunale ha approvato il 3 giugno una delibera di indirizzo sul percorso di candidatura e sottolinea come le preoccupazioni espresse dal sistema imprenditoriale, portuale e industriale, così come quelle avanzate dal neonato comitato cittadino “Saline Comuni”, meritino attenzione e approfondimento.


Secondo il sindaco, la candidatura non deve diventare terreno di scontro ma un'occasione per costruire un modello capace di coniugare sviluppo economico, tutela ambientale e valorizzazione delle identità locali. Tranchida ribadisce inoltre la necessità di un tavolo di confronto aperto e partecipato per la definizione del Piano di Gestione, sostenendo che il riconoscimento UNESCO potrebbe rappresentare un'opportunità per intercettare finanziamenti e strumenti di sostegno legati alla sostenibilità e all'innovazione.


Alla prossima riunione del Comitato promotore, annuncia il sindaco, sarà nuovamente proposta l'istituzione di un tavolo permanente di confronto con tutti i soggetti interessati.









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