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» Agroalimentare
04/06/2026 13:04:00

Tuna Fish Fest 2026, aperte le votazioni del concorso "Storie di Tonni e di Tonnare"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-06-2026/tuna-fish-fest-2026-aperte-le-votazioni-del-concorso-storie-di-tonni-e-di-tonnare-450.jpg

 Entrano nel vivo le votazioni online del concorso “Storie di Tonni e di Tonnare”, iniziativa inserita nella sesta edizione del Tuna Fish Fest 2026, in programma dal 6 al 9 agosto lungo il litorale della Tonnara di Bonagia.

 

Il concorso, giunto alla terza edizione, rappresenta uno degli appuntamenti più partecipati della manifestazione organizzata dall’Associazione Bonagia Eventi & Promotion APS. L’iniziativa punta a coinvolgere le nuove generazioni nella riscoperta della storia delle tonnare, della cultura marinara e delle tradizioni legate alla pesca del tonno rosso nel Trapanese.

 

Protagonisti dell’edizione 2026 sono gli alunni delle classi quinte dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Mazzini” di Trapani, che hanno raccontato il mondo delle tonnare attraverso disegni, fotografie, testi, video, poesie e altre opere creative.

Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare la memoria storica delle tonnare e della pesca del tonno rosso, sottolineando il ruolo di questo alimento nella dieta mediterranea e tramandando il racconto del lavoro dei pescatori, delle tecniche e degli strumenti della tradizione marinara.

 

Gli elaborati, suddivisi nelle sezioni testi e immagini, arti grafiche, fotografia, video e musica, sono consultabili sul sito ufficiale del festival, Tuna Fish Fest, dove il pubblico può esprimere la propria preferenza secondo la formula “una persona, un voto”.

I voti raccolti online saranno sommati a quelli della giuria per determinare la classifica finale del concorso.

La premiazione dei vincitori è in programma domenica 9 agosto, durante la serata conclusiva del Tuna Fish Fest 2026, che ospiterà anche la seconda edizione del Gran Premio Internazionale del Tonno Rosso presso la Tonnara di Bonagia.

 









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