Ita Airways e il volo Trapani–Roma Fiumicino: sopralluogo allo scalo “Vincenzo Florio”

04/06/2026 02:00:00

Una delegazione di Ita Airways, guidata da Rita Gaglione – responsabile della rete aeroportuale della compagnia nata dopo Alitalia e attuale presidente di Ibar (l’associazione che riunisce i vettori aerei in Italia) – ha effettuato un sopralluogo operativo all’aeroporto di Trapani–Birgi. L’incontro ha dato il via alle attività di coordinamento in vista del nuovo collegamento giornaliero con Roma Fiumicino, attivo da luglio.

«Siamo fieri di intraprendere questo percorso con un partner prestigioso come Ita Airways, sperando che sia solo il primo passo di una collaborazione solida e ricca di sviluppi per il futuro del nostro scalo», ha dichiarato Salvatore Ombra, presidente di Airgest, la società che gestisce l’aeroporto trapanese. «L’arrivo di Ita Airways rappresenta un momento strategico per l’intera Sicilia occidentale. Il volo quotidiano con Fiumicino restituisce allo scalo una connessione nazionale e internazionale essenziale, migliorando la mobilità di cittadini, imprese e turismo».

Il nuovo volo, in programma fino al 6 settembre, prevede la partenza da Roma alle 9:15 e l’arrivo a Trapani alle 10:30; il ritorno da Birgi è alle 11:15 con arrivo a Fiumicino alle 12:40. Secondo Ita Airways, la rotta spezza l’egemonia di Ryanair sullo scalo e garantisce un comodo accesso alla Capitale e, grazie all’hub di Fiumicino, all’intera rete nazionale e internazionale di Star Alliance. Anche la Regione Siciliana – che controlla oltre il 99% di Airgest – ha accolto con favore l’iniziativa, parlando di «un ulteriore passo avanti nel rilancio dell’aeroporto Florio».

Maggio 2026 è stato il mese più trafficato di sempre per lo scalo trapanese: +25% di passeggeri rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, +22% sul 2024 e +6% sul 2023. Il traffico internazionale ha segnato l’incremento più significativo, con 44.973 passeggeri, pari al 32% del totale mensile. L’attivazione delle nuove rotte Ryanair per Manchester e Londra Stansted punta a superare questa già positiva quota.







