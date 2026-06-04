Aeroporto di Trapani-Birgi, è lo scalo europeo che cresce di più: primo posto nel ranking 2019-2025

04/06/2026 15:28:00

L'aeroporto di Trapani-Birgi si conferma tra gli scali più dinamici d'Europa. A certificarlo è l'ITSM Fact Book 2026, presentato oggi a Roma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'Università degli Studi di Bergamo e dall'Enac.

Secondo lo studio, che analizza l'andamento del traffico aereo europeo, Trapani conquista il primo posto tra i venti aeroporti europei con oltre un milione di passeggeri per crescita registrata nel periodo compreso tra il 2019 e il 2025.

Lo scalo trapanese guida la classifica grazie a un tasso medio annuo di crescita (CAGR) del 16,39%, il più alto tra gli aeroporti presi in esame.

Alla presentazione erano presenti il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, e il direttore generale Enrico Malato. Nel corso dell'evento è stata particolarmente apprezzata la relazione del professor Giovanni Paleari, che ha definito l'aeroporto una vera e propria "cittadella di benvenuto", sottolineandone il ruolo non solo infrastrutturale ma anche economico, sociale e identitario per il territorio.

Il riconoscimento arriva in una fase particolarmente positiva per lo scalo. I dati del 2026 evidenziano infatti un incremento del traffico passeggeri pari al 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, confermando Birgi tra gli aeroporti europei con il più elevato tasso di espansione.

"Siamo molto lieti di aver presenziato e di aver appreso tanti dati sulla crescita del trasporto aereo e sulla centralità delle strutture aeroportuali", ha commentato il presidente di Airgest Salvatore Ombra.

Per il territorio della Sicilia occidentale si tratta di un risultato significativo, che rafforza il ruolo strategico dello scalo come porta d'accesso per il turismo e per i collegamenti nazionali e internazionali.



