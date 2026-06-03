Aggressione al porto di Favignana, Liberty Lines: "Grave e inaccettabile"

03/06/2026 11:19:00

L'aggressione subita martedì 2 giugno da un operatore della Liberty Lines al porto di Favignana provoca la dura reazione della compagnia di navigazione, che esprime "la più totale e convinta solidarietà" al proprio collaboratore e chiede interventi immediati per garantire condizioni di lavoro più sicure.

In una nota diffusa oggi, 3 giugno, Liberty Lines condanna con fermezza quanto accaduto durante le operazioni di sbarco e imbarco dei passeggeri.

"L'aggressione fisica, avvenuta mentre il nostro operatore stava svolgendo il proprio lavoro di assistenza ai passeggeri, rappresenta un fatto grave e inaccettabile - si legge nel comunicato -. Si tratta di un gesto violento e vile, che non può trovare alcuna giustificazione".

La compagnia sottolinea come l'episodio non sia purtroppo un caso isolato. Secondo Liberty Lines, il personale è sempre più spesso costretto a lavorare in situazioni di forte tensione, subendo insulti, minacce e talvolta vere e proprie aggressioni.

"Il rispetto delle persone e la dignità del lavoro devono costituire una priorità imprescindibile per tutti", evidenzia l'azienda.

Nel comunicato viene puntato il dito anche contro le carenze infrastrutturali di molti scali portuali, ritenute una delle cause delle criticità che si registrano soprattutto durante l'alta stagione turistica.

"In particolare, nel caso dello scalo di Favignana, Liberty Lines è costretta a constatare una sostanziale assenza di strutture a terra idonee a garantire un'organizzazione ordinata e sicura dei flussi di imbarco e sbarco".

Una situazione che, secondo la compagnia, espone quotidianamente passeggeri e lavoratori a condizioni difficili, favorendo tensioni e disagi.

Per questo Liberty Lines rinnova un appello alle autorità competenti affinché vengano adottati "con urgenza interventi concreti di natura infrastrutturale e organizzativa", ritenuti indispensabili per garantire la sicurezza delle operazioni portuali e prevenire il ripetersi di episodi simili.

L'operatore aggredito, identificato con le iniziali V.C., era stato medicato presso il presidio di Continuità Assistenziale di Favignana. Nel referto medico si parla di "aggressione da soggetto noto" con una prognosi di sette giorni. L'episodio sarebbe avvenuto mentre il dipendente stava regolando il flusso dei passeggeri durante le operazioni di imbarco dell'aliscafo proveniente da Marettimo.



